Der Glaube war da, so ähnlich wie nach einer Vorbereitung auf den Start in eine neue Saison. Sieben Wochen coronabedingte Pause hat den Köpfen gut getan, körperlich sind endlich alle auf bestem Niveau. Und was der Verein sonst so über den Zustand der Spieler von sich gab – einen Eindruck vom Training konnten Journalisten sich selbst ja nicht verschaffen –, klang positiv. Es war an der Zeit zu zeigen, dass die bisherige Saison ein Unfall war, das Ergebnis vieler Widrigkeiten, an denen Werder nur zum Teil Schuld trug.

Mehr oder weniger bis zur 28. Minute dauerte es, dann war klar, gar nichts hat sich verändert. Die Vorbereitung und der erzielte Treffer zum 0:1 wurden so liebevoll begleitet statt verbissen bekämpft, als habe es die Pause nicht gegeben. Gleiches lässt sich auch über die noch folgenden Gegentore sagen und natürlich waren auch welche darunter, die nach Standards fielen. Kein Neustart bei Werder, sondern die Fortsetzung des bisherigen Saisonverlaufs inklusive aller Fehler.

Diese Fehler, die zu den Gegentoren führten, sind nur ein Aspekt, der ernüchtert. Dass diese Gegentore zu keiner veränderten Mentalität führten, ist noch viel bedenklicher. Die Spieler, die auf dem Feld standen, erweckten nicht den Eindruck, alles in die Waagschale zu werfen, um die 15. Niederlage im 25. Spiel zu verhindern. Sich wirklich zu wehren sieht anders aus. In einer leblosen Art und Weise wurde die Partie heruntergespielt, die aufgrund der Tabellensituation eigentlich unzulässig ist. Ganz so wie vor der Unterbrechung der Saison.

Dass sich nichts verändert hat wurde auch deutlich, wenn man Frank Baumann am Tag nach dem 1:4 zuhörte. In einem Gespräch, zu dem Journalisten Fragen einreichen durften, die dann aber von einem Mitarbeiter Werders gestellt wurden, sagte Baumann: „Man hat eine klare Handschrift auch gegen Leverkusen gesehen." Eine hohe Laufleistung betonte er, gute Zweikämpfe und eine kompakte Verteidigung. Sätze, die den Schluss zulassen, man selbst habe ein anderes Spiel gesehen. Und die die Frage aufwerfen, was die sportliche Leitung den Spielern nach der Niederlage gesagt hat.

Die neun verbleibenden Partien werden ausreichen, die Klasse zu sichern, auch das hat Baumann betont. Er betont schon seit langer Zeit, dass es am Ende reichen soll, ohne dass sich abzeichnet, wie. Das ist das ernüchternde Fazit des Spiels: Alles wie gehabt bei Werder.