Patrick Erras muss eine Zwangspause einlegen. (nordphoto)

Es lief zuletzt schon nicht gut für Patrick Erras bei Werder, und der Negativlauf setzt sich für den defensiven Mittelfeldspieler fort. In den jüngsten drei Partien stand er nicht im Kader, jetzt hat sich der 25-Jährige auch noch verletzt. Wegen einer Oberschenkelverletzung konnte Erras am Dienstag nicht am Training teilnehmen, wie Werder mitteilte. Wie lange der Zugang aus Nürnberg wegen seiner Blessur ausfällt, ist offen.

Abgesehen von Erras sind alle Werder-Profis fit und haben das Spiel in Freiburg (1:1) ohne Verletzungen überstanden.