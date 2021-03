Braucht Geduld: Werders Patrick Erras. (nordphoto GmbH / gumzmedia)

Was macht eigentlich Patrick Erras beim SV Werder Bremen? Er hängt in einer fiesen Warteschleife und wird auch im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nicht im 20er Kader stehen. Ganz schön bitter für den 26-Jährigen, der im vergangenen Sommer ablösefrei vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg an die Weser gewechselt ist. Doch Werder-Coach Florian Kohfeldt macht dem defensiven Mittelfeldspieler zumindest ein bisschen Mut.

„Ich hätte keinen Stress damit, ihn gegen Wolfsburg spielen zu lassen“, behauptet Kohfeldt mit Blick auf das Heimspiel am Samstag und lobt: „Patrick ist fit, er trainiert gut, sogar sehr gut. Ich kann ihm nichts vorwerfen.“ Doch aktuell stünde nun einmal der komplette Kader zur Verfügung. Da habe es ein Spieler, der aus einer Verletzung kommt nun einmal sehr schwer. „Wir haben ein funktionierendes Gebilde. Wen soll ich für ihn rausnehmen?“, fragt Kohfeldt, verzichtet auf eine Antwort und rät Erras: „Wenn einer schwächelt oder sich verletzt oder gesperrt ist, dann muss Patrick da sein. Dann muss er zeigen, dass er es ist, der nicht mehr rauskommt.“

Einfach wird das freilich nicht. Denn Erras konnte in dieser Saison fast gar keine Spielpraxis sammeln. Gerade einmal zwei Einsätze in der Bundesliga stehen auf seinem Konto – mit insgesamt nur 20 Minuten. Das lag nicht nur an einer Oberschenkelverletzung und Problemen mit dem Hüftbeuger. In der Vorbereitung hatte Kohfeldt durchaus auf Erras gesetzt, ihn auch beim Saisonauftakt im Pokal gegen Viertligist Jena in die Startelf beordert. Doch zur Pause musste der 1,96 Meter große Sechser runter. Er wirkte wie ein Fremdkörper im Bremer Spiel. Nun sagt Kohfeldt über ihn: „Patrick hat sich im Training deutlich an unsere Spielidee angepasst. Er zeigt, was wir sehen wollen auf seiner Position.“ Nur zeigen darf es Erras in den Spielen noch nicht – und dabei könnte es durchaus bis zum Saisonende bleiben. Was danach kommt, ist offen. Der Vertrag mit Erras läuft allerdings noch bis 2023.