Augustinsson weiter fraglich

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Erras kehrt ins Training zurück

wkw

Bereits am Freitag steht das Heimspiel gegen Köln an. Mit Patrick Erras kehrt ein Profi in den Trainingsbetrieb zurück. Bei Ludwig Augustinsson dauert die Pause aufgrund einer Oberschenkelverletzung an.