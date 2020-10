Nur Zuschauer: Romano Schmid (links) und Patrick Erras (rechts) verfolgten das Bielefeld-Spiel von der Tribüne aus. (nordphoto)

Sie kamen im Sommer mit großen Hoffnungen nach Bremen, spielten in der Saisonvorbereitung durchaus gute Rollen - und sind aktuell trotzdem nur Zuschauer, wenn Werder antritt. Es geht um Patrick Erras und Romano Schmid. Erras schaffte es zuletzt gegen Schalke und Hertha nicht mehr in den Kader, Schmid stand bisher gar nicht im Aufgebot für ein Pflichtspiel. „Wir haben einen sehr großen Konkurrenzkampf und fast alle Spieler an Bord. Dann trifft es eben auch mal den einen oder anderen Spieler", sagte Sportchef Frank Baumann. "Bei den Verpflichtungen von Romano und Patrick haben wir auch darauf hingewiesen, dass sie vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, um dann eine sehr wichtige Rolle spielen zu können."

Erras kam ablösefrei aus Nürnberg. Wegen der Vakanz auf der Sechser-Position bekam der 25-Jährige in der Vorbereitung viel Spielzeit. Dabei agierte Erras unauffällig, aber zumeist zuverlässig. Beim Pokalspiel gegen Jena stand er in der Startelf und wurde laut Trainer Florian Kohfeldt aus taktischen Gründen zur Halbzeit ausgewechselt. Als Kohfeldt dann beim Spiel gegen Schalke das Mittelfeld umstellte, hätte das Erras' Chance sein können, doch stattdessen rückte Youngster Manuel Mbom ins Team und überzeugte. Für Erras blieb somit auch gegen Bielefeld nur ein Tribünenplatz.

Schmid wechselte Anfang 2019 von RB Salzburg zu Werder und wurde direkt an den Wolfsberger AC verliehen, wo er anderthalb Jahre lang Stammspieler war. Im Sommer kehrte der 20-Jährige nach Bremen zurück, um bei Werder den Durchbruch zu schaffen. Auf seine Chance muss der offensive Mittelfeldspieler allerdings noch warten, bei der Kadernominierung erhielt bislang stets Nick Woltemade den Vorzug vor Schmid.

„Wir trauen Romano und Patrick zu, dass sie in den nächsten Wochen und Monaten eine wichtige Rolle einnehmen. Aktuell sind aber andere vorne dran“, sagte Baumann. „Den Konkurrenzkampf sehen wir an der Kaderbesetzung und an der Startelf. Egal, ob das in der Viererkette ist, im Mittelfeld oder im Sturm. Das ist gut, und das macht es dem Trainer nicht immer leicht, Spielern sagen zu müssen, dass sie nicht zum Kader gehören oder nicht in der ersten Elf stehen. Vergangenes Jahr wären wir sehr sehr froh gewesen, wenn wir so eine Situation gehabt hätten.“