Für einen kurzen Moment wirkte es wie ein Märchen. Da stand er also, Aron Johannsson, inmitten seiner Teamkollegen. Nicht bei denen, die auf der Bank sitzen mussten, sondern tatsächlich bei denjenigen, die von Beginn an aufliefen. Das hatte es für den US-Stürmer lange nicht gegeben, in einem Pflichtspiel stand er letztmals für Werder am 11. September 2016 auf dem Rasen, als der Anpfiff ertönte. Seither war der Angreifer außen vor, entweder verletzt oder nur zweite Wahl. Manchmal nicht einmal mehr das. Das änderte sich am Dienstag, als Johannsson nicht nur in der Startelf auftauchte, sondern auch noch früh traf. Es lief also alles nach Plan – es passt allerdings auch in diese Geschichte, dass Johannsson mal wieder frühzeitig vom Feld humpelte.

Sprechen wollte der 27-Jährige wie so viele Werder-Profis nach der bitteren Niederlage in der Bay-Arena nicht. Der Schmerz saß zu tief, bei Johannsson sogar im doppelten Sinne. „Er bekommt einen Tritt auf die Hüfte, die ist dann taub“, sagte Trainer Florian Kohfeldt, der deshalb mit dem Beginn der zweiten Hälfte Neuzugang Milot Rashica auf den Platz schickte. „Aus Leistungsgründen hätte ich ihn bei Weitem nicht ausgewechselt“, betonte Kohfeldt, der bezüglich Johannssons Gesundheitszustand aber Entwarnung gab und mit einer Rückkehr am Sonntag gegen Wolfsburg rechnet. „Es ist nichts, worüber wir uns große Sorgen machen müssen.“

Es ist erst wenige Wochen her, da hatte der Mann, den die Bremer einst für 4,5 Millionen Euro vom AZ Alkmaar aus der niederländischen Eredivisie verpflichtet hatten, seinen Standpunkt verdeutlicht. „Wenn ich über 90 Minuten spielen darf, dann bin ich fast immer für ein Tor oder eine Vorlage gut“, hatte er im Interview mit MEIN WERDER gesagt. Bei Kurzeinsätzen in der Schlussphase bleibe dagegen selten genug Zeit zum Glänzen.

Dass er es aber auch auf die Schnelle kann, hat er jetzt gleich doppelt bewiesen. Erst war er gegen Schalke entscheidend an der Entstehung beider Werder-Tore beteiligt, in Leverkusen traf er dann höchstselbst nach sieben Minuten mit einem herrlichen Heber zum zwischenzeitlichen 2:0. Es fehlte nicht viel und er hätte sogar noch ein weiteres Mal Bayer-Keeper Bernd Leno überwunden. Und das alles nicht als Sturmspitze, sondern neuerdings auf dem rechten Flügel. Verständlich, dass auch Florian Kohfeldt voll des Lobes war: „Er hat super gespielt, vor allem nicht nur offensiv, sondern auch gut verteidigt.“ Und fast noch wichtiger war folgende Feststellung: „Er hat gezeigt, dass er diese Position sehr gut spielen kann.“

Wer war euer „Man of the Match“?