Vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonnabend (Anpfiff: 15.30 Uhr) gibt es bei Werder auch weiterhin einige offene Personalfragen. Wie genau es um Spieler wie Ömer Toprak, Yuya Osako oder Claudio Pizarro bestellt ist, darüber werden Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann ab 13 Uhr Auskunft geben. Bei der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz werden aber natürlich auch alle anderen Themen abgehandelt, die im Vorfeld der Partie gegen die Berliner wichtig sind.

Am Nachmittag geht es dann für die Bremer Profis wieder auf den Platz. Ab 15 Uhr steht ein öffentliches Training an, bei der Einheit wird sich dann auch zeigen, welche Nationalspieler nach ihren jeweiligen Reisen zur Nationalmannschaft wieder in guter Verfassung an der Weser eingetroffen sind.