Guter Auftritt gegen St. Pauli: Der lange verletzte Bremer Mittelfeldspieler Kevin Möhwald wird gleich von drei Mann bewacht. (nordphoto /Kokenge)

Eine Niederlage wäre nach dem ernüchternden Transferfinale wohl ungünstig für die Stimmung bei Werder gewesen, und so zeigte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt lieber eine ordentliche Leistung: Im Testspiel gegen den Zweitligisten FC St. Pauli erreichte Werder einen ungefährdeten 4:1-Sieg. Schon zur Pause führte Bremen mit 3:0.

Das erste Tor gelang Tahith Chong nach feiner Vorarbeit über Romano Schmid und Felix Agu in der 11. Minute - ein Führungstreffer, an dem also drei junge Neuzugänge dieses Transfersommers direkt beteiligt waren. Die beiden weiteren Tore zum Pausenstand bereitete Kevin Möhwald sehr stark vor. In der 15. Minute schickte er Josh Sargent mit einem Pass in den Strafraum, der US-Stürmer schoss den Ball cool ins Tor. In der 35. Minute legte Möhwald im Strafraum quer auf Leonardo Bittencourt, der souverän zum 3:0 traf.

Nach der Halbzeitpause regnete es extrem auf Platz 11 neben dem Weserstadion, ein ansehnliches Spiel wurde dadurch erschwert. Für St. Pauli machte Boris Tashchy in der 65. Minute den 3:1-Anschlusstreffer. Kurz vor Ende erhöhte Chong mit einem Flachschuss auf 4:1 (87.).

Im ersten Spiel nach dem Weggang von Vizekapitän Davy Klaassen bildete Sommer-Neuzugang Patrick Erras gemeinsam mit Möhwald und Bittencourt das Bremer Mittelfeld; in der zweiten Halbzeit wurde Bittencourt von Maxi Eggestein abgelöst, dem einzigen Eggestein, der Werder nach der Transferperiode geblieben ist.

So spielte Werder:

Dos Santos Haesler - Gebre Selassie (46. Rieckmann), Groß, Gruev, Agu - Erras - Möhwald, Bittencourt (46. Eggestein, 90. Park) - Chong, Sargent (76. Schönfelder), Schmid