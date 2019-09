Claudio Pizarro feierte am Sonntag auf dem Oktoberfest. (imago images)

Alles halb so schlimm: Claudio Pizarro hatte die Trainingseinheit am Sonntag wegen Rückenproblemen abgebrochen, doch nach der ersten Entwarnung durch Trainer Florian Kohfeldt teilte Werder am Montag nochmals mit, dass die Sturmlegende voraussichtlich am Mittwoch wieder normal trainieren werde.

Da die Werder-Profis am Montag und Dienstag frei haben, machte Pizarro übrigens einen Abstecher nach München. Am Sonntagabend war er mit seiner Frau Karla auf dem Oktoberfest im Käfer-Zelt, dem Treffpunkt der Prominenten. Natürlich stilecht in Lederhose.