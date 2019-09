Im Februar gewann Werder um Milot Rashica im Pokal gegen Dortmund (hier mit Axel Witsel und dem jetzigen Bremer Ömer Toprak). (nordphoto)

Das sind Dortmunds Stärken:

BVB-Coach Lucien Favre vertraut in der Regel auf ein 4-2-3-1 oder ein flaches 4-4-2, je nachdem wie die Rolle des Zehners interpretiert werden soll. Aus diesen einfachen Zahlen konstruiert Favre eine durchaus komplexe, auf den Gegner zugeschnittene Spielausrichtung mit Kernpunkten, die sich trotz aller gelernter Grundlagen Woche für Woche unterscheiden und mit der Grundordnung und -ausrichtung des Gegners eng verbunden sind.

Zuletzt war immer wieder der Aufbau mit zwei Innenverteidigern und einem Außenverteidiger zu sehen, um den Gegner ins Pressing zu locken und dann über den Flügel auszuspielen. Ebenfalls in einer Art Dreierkette verteidigten die Dortmunder dann, mit Axel Witsel als zusätzlicher Absicherung gegen eine Mannschaft mit zwei Spitzen - wie es Werder am Sonnabend im zu erwartenden 5-3-2 sein könnte.

Der relativ hohe Ballbesitzanteil ist ein Markenzeichen - aber kein Dogma, sondern für den Pragmatiker und Kontrollfanatiker Favre lediglich ein Mittel zum Zweck. Einerseits ist somit Ball- und Spielkontrolle gewährleistet und damit automatisch auch ein defensives Stilmittel, andererseits werden die eigenen Angriffe auf diese Art geduldig vorbereitet. Mit einer ruhigen, tiefen Ballzirkulation geht es mit zwei Kontakten ins Übergangsdrittel, dann erfolgt die Tempoverschärfung und im letzten Drittel wechseln sich klare Muster mit völliger Kreativität der Offensivspieler ab.

Der BVB wählt auf dem Weg nach vorne gar nicht so oft die Route durchs Zentrum, vielmehr wird über die Flügel und die Halbräume kombiniert. Das sieht manchmal recht gemächlich aus und vermeintlich ungefährlich für den Gegner, weil der Ball in einer weit vom Tor entfernten Zone ist und das Tempo überschaubar erscheint. Das ist allerdings nur so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm. Mit klassischen Überladungen in Ballnähe, mit Steil-Klatsch-Spielzügen und dem Spiel über den Dritten zieht die Mannschaft dann urplötzlich das Tempo an. Über diese Spielzüge geht es sofort in die Tiefe und hinter die Abwehrkette.

Die sauber nachschiebenden Außenverteidiger gehen mit in die Tiefe und bis zur Grundlinie, Achraf Hakimi und Raphael Guerreiro erzeugen dabei brutalen Druck nach vorne, um selbst - etwa nach einem Chipball über die Abwehr - zur Grundlinie durchzustoßen. Die Außenverteidiger sollen mit ihren Tiefenläufen auch Gegner binden, um den Dribblern auf den Außenbahnen Raum und Zeit zu verschaffen. Kommt ein Angriff mal zum Erliegen oder ist das Tempo raus und über Passoptionen alles verstellt, dann zündet Plan B. Mit Jadon Sancho, Julian Brandt, Jacob Bruun Larsen und Thorgan Hazard verfügt die Borussia über begnadete Dribbler.

Somit weiß der Gegner nie, wie er sich auf die Mannschaft einstellen soll, ob er Passlinien verteidigen oder in Manndeckung agieren soll, den BVB am Flügel festklemmen und viele direkte Duelle damit zulassen oder doch lieber das Zentrum schließen soll. Der Durchbruch über die Seite und der anschließende Pass entweder quer vors Tor, noch besser aber an den Elfmeterpunkt oder an die Strafraumlinie, ist die Optimallösung. Dadurch befinden sich weniger Gegenspieler zwischen Schütze und Tor, die Chance auf einen freien Schuss erhöht sich - was die besondere Effizienz der Dortmunder erklärt.

Die Konter spielt der BVB erst aus dem gegnerischen Gegenpressing mit kurzen Ablagen heraus und versucht den Ball dann schnell zu verlagern. Zum einen ist dadurch der Balldruck weg, zum anderen kann der Passempfänger sofort ins Tempo gehen.

Gegen den Ball überstrahlt die Kontrolle des Zentrums fast alles. Die Mannschaft lenkt den Gegner schnell auf die Flügel und bleibt in dieser sehr kompakten Formation auch, wenn der Ball noch näher ans eigene Tor gelangt. Überspitzt formuliert darf der Gegner in völlig ungefährlichen Zonen machen, was er will. Der BVB gewährt nicht nur den Zugang in diese Bereiche des Spielfelds, er will den Gegner sogar genau dort haben. Im Pressing ist deshalb deutlich weniger Aggressivität gefragt als bei anderen Mannschaften.

Rutscht doch mal etwas durch, gilt diese Faustregel auch im eigenen Strafraum: Es wird nicht gegen den Mann verteidigt, sondern mit drei Spielern die Fünfmeterlinie gesichert und mit einem vierten der Raum um den Elfmeterpunkt. Diese 3-1-Staffelung verstellt den zentralen Korridor vor dem Tor und soll wenige freie Abschlüsse zulassen.

Das sind Dortmunds Schwächen:

Die Idee mit den qualitativ schlechten Abschlüssen für den Gegner funktioniert allerdings nicht immer. In den ersten Saisonspielen waren für Favre-Verhältnisse geradezu haarsträubende Fehler in der Strafraumbesetzung zu erkennen, schon drei Gegentore kassierte der BVB auf eine Art, die Favres Restverteidigungskonzept im eigenen Sechzehner eigentlich ausschließen sollte.

Ein anderer Angriffspunkt ist die Besetzung des zweiten Pfostens in diesen Situationen. Während der ballnahe Außenverteidiger und der ballnahe Sechser zum Ball und damit zum Flankengeber schieben, sichern die restlichen drei Verteidiger und der zweite Sechser das Zentrum ab. In deren Rücken bleibt aber massenhaft Raum frei für einen Chipball über die Dortmunder Verteidiger.

Im Spiel mit dem Ball fallen zwei markante Schwächen auf: Gegen sehr tief verteidigende Gegner fehlt es immer noch an Lösungsmöglichkeiten. Einen massiven, tiefen Abwehrblock kann der BVB ohne Tiefe dahinter nicht so einfach überspielen, Flanken als Alternative fallen aufgrund der körperlichen Unterlegenheit der eher kleinen, wendigen Offensivspieler gegen die großen Innenverteidiger des Gegners in der Regel aus. Und: Presst der Gegner hoch und gerne auch mannorientiert, vermeidet der BVB das totale Risiko. Die Folge sind erstaunlich viele neutrale Bälle in die Spitze - wo dann wieder das Problem zum Tragen kommt, dass es kaum Spieler gibt, die einen Ball auch mal festmachen können.

Ein riesengroßes Problem stellen wie bei Werder auch weiterhin die Defensivstandards dar. Der BVB hat in der vergangenen Saison 14 Gegentreffer nach einem ruhenden Ball kassiert, nun sind es auch schon wieder deren zwei. Seit Favre Trainer in Dortmund ist, war nur der (spätere) Absteiger Hannover 96 (20 Gegentore nach Standards) in dieser Rubrik schlechter.

Je nach Favres personeller Besetzung im Mittelfeldzentrum offenbart die Mannschaft auch ein Problem mit einer aggressiven, zweikampfbetonten Gangart des Gegners. Zuletzt stellte Favre den Ex-Bremer Thomas Delaney neben den gesetzten Witsel auf die Doppel-Sechs, um ein zweites körperliches Element zu haben. Spielt dort der eher um Spielkontrolle bemühte Julian Weigl, bieten sich dem Gegner Chancen. Zwar ist Weigl durchaus resistent für gegnerische Pressingaktionen, kann aber mit einer gewissen Härte nicht besonders gut umgehen.

Das ist der Schlüsselspieler:

Die Sechser sind die Schlüssel im Dortmunder Spiel, und Axel Witsel ist der Fixpunkt der gesamten Mannschaft. Der Belgier spielt nicht besonders spektakulär, sondern ist eher ein Meister der kleinen Details. Er ist aufgrund seiner zentralen Position, seiner Aufgaben mit und gegen den Ball und wegen seiner, Achtung, Mentalität die wichtigste Figur im Dortmunder Spiel - aber auch ein wunder Punkt, der in den Überlegungen der Gegner die zentrale Rolle einnehmen dürfte. Ist Witsel aktiv, dann bleibt die gesamte Mannschaft aktiv. Bekommt man Witsel und seinen Nebenmann so kontrolliert, dass über die Sechser nicht mehr gelockt und verlagert werden kann, stockt das Dortmunder Offensivspiel ungemein.