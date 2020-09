Milot Rashica ist wahrscheinlich nicht schlimmer verletzt. (nordphoto)

Am Donnerstagabend stand er noch in Parma für die kosovarische Nationalmannschaft auf dem Platz, am Freitagnachmittag traf Milot Rashica schon wieder in Bremen ein und wurde direkt gründlich untersucht. Wie berichtet, musste der Flügelstürmer in der 75. Minute des Nations-League-Spiels gegen Moldau (1:1) mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Am Freitagabend erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt: „Ich kann eine vorsichtige Entwarnung geben. Die klinische Untersuchung hat keine schwerwiegende Verletzung ergeben. Zur Sicherheit wurde trotzdem noch eine MRT-Untersuchung gemacht, das Ergebnis liegt noch nicht vor.“

Ein kleines Fragezeichen bleibt also, aber bei Werder können sie wohl aufatmen. Eine schwere Verletzung Rashicas hätte die Pläne des Klubs durchkreuzt, den Flügelstürmer in diesem Sommer zu verkaufen, um dringend benötigte Einnahmen zu generieren. Kohfeldt ging darauf nicht ein, sondern legte den Fokus eher auf die eigene Mannschaft: „Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Man weiß natürlich, dass so etwas passieren kann. Die Bilder sahen auch nicht so gut aus, aber ich freue mich jetzt, dass es wahrscheinlich nicht so schlimm ist.“