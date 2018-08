Es wird anscheinend zur Gewohnheit, dass Maximilian und Johannes Eggestein in der ersten DFB-Pokalrunde Vereinsgeschichte schreiben. Als Werder vor einem Jahr die Würzburger Kickers mit 3:0 bezwang, standen erstmals zwei Brüder in einem Pflichtspiel der Bremer gemeinsam auf dem Platz. Am Sonnabend beim 6:1-Erfolg in Worms gab es nun das nächste Novum: Zum ersten Mal trafen zwei Brüder in einem Pflichtspiel für Werder. Verantwortlich in beiden Fällen: die Eggesteins.

Maximilian Eggestein erzielte gegen Worms kurz vor der Pause das 5:1, der eingewechselte Johannes Eggestein stellte in der Schlussphase den 6:1-Endstand her. In der Werder-Historie haben die Eggesteins durch diesen Bruder-Doppelpack wieder einmal ihren Platz gefunden.

In der Geschichte des DFB-Pokals gab so etwas dagegen schon häufiger. Als Bayer Uerdingen beispielsweise 1984 in der ersten Runde beim VfB Oldenburg mit 6:1 gewann, waren Friedhelm und Wolfgang Funkel unter den Torschützen. Klaus und Thomas Allofs trugen 1979 mit jeweils einem Treffer dazu bei, dass Fortuna Düsseldorf zum Pokalauftakt bei Borussia Neunkirchen locker mit 4:0 siegte. Die Eggesteins stehen nun also in einer Reihe mit durchaus prominenten Namen.