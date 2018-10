Am vergangenen Montag konnte Jonah Osabutey seinen 20. Geburtstag feiern, wenige Tage später machte er sich selbst das wohl größte Geschenk: Sein erster Treffer für Werders Profis. Florian Kohfeldt hatte den Angreifer für das Testspiel gegen Osnabrück in den Kader berufen - und ab der 64. Minute durfte Osabutey am Freitagabend dann auch auf dem Rasen mitwirken. Der erste Einsatz bei den Profis überhaupt für den Offensivspieler, der in der laufenden Regionalligasaison bisher in elf Partien dreimal für Werder getroffen hat.

Bei den Profis dauerte es gerade einmal sechs Minuten, bis Osabutey zum Torjubel abdrehen konnte. Nach einer Flanke vom linken Flügel stieg der 20-Jährige am zweiten Pfosten zum Kopfball hoch und versenkte den Ball per Bogenlampe gegen die Laufrichtung des Osnabrücker Keepers zum 2:1-Siegtreffer für Werder.

„Es ist einfach schön ein Teil des Teams sein zu dürfen. Ich bin so glücklich, dass ich mit all den großartigen Spielen auf dem Platz stehen konnte“, freute sich Osabutey nach dem Spiel. Auch von Kohfeldt gab es lobende Worte für den jungen Stürmer, der in seiner bisherigen Karriere schon mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen wurde und zweimal mehrere Monate pausieren musste (Innenband- und Knieverletzung): „Es freut mich sehr für ihn. Er ist ein guter Junge, der eine lange Leidenszeit hatte. Heute konnte man sein Potential sehen“, wird Werders Coach auf der Vereinshomepage zitiert. Kohfeldt machte nach dem Spiel aber auch klar, dass Osabuteys Leistung gegen Osnabrück jetzt nicht bedeute, dass er näher an die Profis herangerückt sei.

Das Tor von Osabutey im Video