2014 trafen Werder und Eintracht Braunschweig in der Bundesliga aufeinander. Theo Gebre Selassie war damals schon dabei. (nordphoto)

Damals in den 60er- und 70er-Jahren war das Nordduell zwischen Werder und Eintracht Braunschweig ein fester Bestandteil der Bundesliga, doch die Zeiten haben sich geändert. In einem Pflichtspiel trafen beide Teams zuletzt 2014 aufeinander und trennten sich 0:0, kurz darauf stieg Braunschweig aus der ersten Liga ab. Nach einer Bremer Testspielniederlage im Januar 2017 (1:2) spielen die beiden Traditionsklubs an diesem Sonntag nach über drei Jahren mal wieder gegeneinander: Werder empfängt den Zweitliga-Aufsteiger ab 13 Uhr auf Platz 11.

Trotz der Hitze sei voller Einsatz gefordert, betonte Sportchef Frank Baumann. „Wir wollen von Beginn unsere Art des Fußballs auf den Platz bringen. Dafür braucht man Engagement und sehr viel Aktivität.“ Die Partie bietet Trainer Florian Kohfeldt die Gelegenheit, zu sehen, wie weit seine Mannschaft nach den ersten Einheiten der Saisonvorbereitung ist. Die Zugänge Felix Agu und Patrick Erras können sich erstmals im Werder-Trikot zeigen. Auch Romano Schmid, der anderthalb Jahre lang verliehen war, feiert sein Debüt für die Bremer.

Mehrere Ausfälle

Die verletzten Milos Veljkovic, Ilia Gruev und Oscar Schönfelder fallen ebenso aus wie Johan Mina (noch in Ecuador). Für Ersatztorwart Stefanos Kapino, der aus privaten Gründen länger Urlaub hatte, kommt ein Einsatz zu früh. Interessant wird sein, ob Kevin Möhwald nach seiner langen Verletzungspause schon ein paar Minuten Spielzeit bekommt.

Gegner Braunschweig mit dem Ex-Bremer Martin Kobylanski ist als Tabellendritter der dritten Liga in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Trotzdem musste Trainer Marco Antwerpen gehen. Neuer Coach ist Daniel Meyer, der mit Kohfeldt zusammen den Fußballlehrer-Lehrgang absolvierte. „Uns erwartet ein guter Gegner, der eine gewisse Aufstiegseuphorie mitbringt“, sagte Baumann. Zuschauer sind bei dem Testspiel nicht erlaubt. Werder überträgt die Partie frei empfangbar im Internet auf dem vereinseigenen Sender Werder-TV und bei Youtube.