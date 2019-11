Training mit dem Ball: Werders Linksverteidiger Ludwig Augustinsson war zuletzt schon wieder individuell auf dem Trainingsplatz aktiv. (nordphoto)

Die beste Nachricht verpackte Ludwig Augustinsson in einem Nebensatz: „Das Problem von vor der Operation ist komplett weg, ich habe keine Schmerzen mehr.“ Diese immer wieder auftretenden Schmerzen hatten dem Linksverteidiger den gesamten Sommer über Probleme gemacht, das Knie schwoll nach Belastungen regelmäßig an. Erstmals traten die Beschwerden im Juni während des Länderspiels der Schweden gegen Spanien auf. Am Ende half nur noch eine Operation. „Da war ein Stück Knochen im Knie“, erklärte Augustinsson, dieses sei erfolgreich entfernt worden.

Die erste Reha-Phase verbrachte er in Stockholm, weil es einfach schöner sei, „wenn die Familie um einen ist“. Seit etwa zehn Wochen macht er bereits wieder eine komplett harte Belastung. Anfangs drei bis vier Stunden am Tag, inzwischen etwas weniger, dafür aber mehr Übungen auf dem Platz. Das alles verkraftet er bestens. „Es geht mit gut“, betonte Augustinsson, „ich bin mehr und mehr auf dem Trainingssplatz und auf einem guten Weg. Das Ziel ist es, noch vor Weihnachten ein paar Spiele zu machen. Und ich denke, das ist auch realistisch.“

„Ich bin mental stärker“

In dieser Saison konnte Augustinsson für Werder noch kein Spiel machen, seit dem Sommer wird er von Marco Friedl vertreten. Es sei eine harte Zeit gewesen, ließ Augustinsson durchblicken, „aber ich war sehr geduldig und sehr ruhig. Ich bin mental stärker als noch vor ein paar Jahren.“ Bevor es für ihn zurück in den Spielbetrieb geht, muss er die letzte Hürde nehmen: die Rückkehr ins Mannschaftstraining. „Ich brauche ein bisschen Teamtraining, bevor ich wieder in die Mannschaft kann“, weiß er, „aber ich denke nicht, dass es noch lange dauern wird“. Auch Trainer Florian Kohfeldt hielt ein Comeback des Abwehrspielers noch während der Adventszeit zuletzt für realistisch.