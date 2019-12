Maximilian Eggestein fiel ebenso wie Nebenmann Davy Klaassen mit einem ganz schwachen Passspiel auf. (nordphoto)

Werder-Trainer Florian Kohfeldt nahm nur eine Veränderung in seiner Startelf vor: Nach längerer Verletzungspause kehrte Niklas Moisander zurück in die Innenverteidigung und ersetzte Christian Groß. Auch Paderborn und Trainer Steffen Baumgart tauschten lediglich einmal, Christopher Antwi-Adjei ersetzte Gerrit Holtmann.

Werder vertraute wieder auf seine Mischung aus 4-3-3 im Ballbesitz und einem 4-4-2 gegen den Ball. Die Gäste blieben wie zu erwarten auch bei ihrer gewohnten Anordnung im flachen 4-4-2 und ihrer gelernten Ausrichtung: Aggressiv und durchaus auch mutig gegen den Ball, um dann nach Balleroberungen schnell in die Spitze zu spielen. Und trotzdem entwickelte sich die Partie trotz dieser vermeintlich klaren Voraussetzungen anders als gedacht. Bis zur Halbzeitpause blieb das Spiel in nahezu allen Parametern total ausgeglichen, die Gäste hatten überraschend sogar eine Nuance mehr Ballbesitz - was wiederum eine ganze Reihe von Gründen hatte.

Werders Spiel gegen den Ball ist schlecht

Paderborn setzte auf sein klassisches Pressingmuster: Mit dem Querpass von Innenverteidiger zu Innenverteidiger ging der ballnahe Stürmer nach und schnitt den Rückpass ab, die zweite Spitze kümmerte sich dann sofort um die naheliegende Anspielstation Bargfrede auf Werders Sechserposition. So sollte das Spielfeld abgeschnitten und Werder auf einer Seite festgemacht werden. Das funktionierte nicht immer, manchmal fehlten Energie und Intensität, sodass sich Werder mit einem Pass die Linie entlang leicht befreien konnte - es war aber immer noch besser als das, was Werder im Pressing der ersten Halbzeit anstellte.

Eigentlich wollte Werder abwechselnd im Mittelfeld- und Angriffspressing attackieren und vorne im 4-4-2 mit zwei Spitzen nicht nur anlaufen, sondern auch Druck auf den Ball bringen. Weil Paderborn aber zum einen immer mutig blieb und auch in engen Situationen nicht hektisch wurde, sondern stattdessen immer wieder über Torhüter Zingerle auflösen und verlagern konnte und Werder teilweise unerklärliche Lücken offenbarte und die Bewegungen der Spieler nicht besonders sauber abgestimmt wirkten, lief das Bremer Pressing ein ums andere Mal komplett ins Leere und die Mannschaft hinterher. Auch als Werder gegen Ende der ersten Halbzeit sein Anlaufen etwas anpasste und mit drei Spielern versuchte Druck zu machen, blieb das Pressing zu schwammig.

Werders Gegenpressing funktionierte dazu überhaupt nicht, weil sich immer einer oder sogar mehrere Spieler rausnahmen und aus der Situation drehten oder diese zwei Momente zu lange zögerten, statt drin zu bleiben und sofort wieder Druck aufzubauen. Paderborn hatte deshalb kaum einmal Probleme, einen eigenen Ballgewinn auch zu sichern und spielte dann wieder in aller Ruhe gegen den schlampige Bremer Pressing den Ballbesitz aus.

Ordentlicher Aufbau, schlampige Fortführung

Das führte zu drei, vier im Ansatz brandgefährlichen Angriffen der Gäste, in denen die Bremer Restverteidigung in Unterzahl und mit dem Gesicht zum eigenen Tor gegen die schnellen Paderborner Angreifer verteidigen musste. Allerdings verpasste es Paderborn nicht nur in diesen Situationen, mit einem vergleichsweise simplen Pass den besser postierten Mitspieler zu finden und damit zu klaren Chancen zu kommen. Die ergaben sich dann letztlich nur nach einem Fernschuss und einer Ecke.

Werder hatte auch im eigenen Ballbesitz Schwierigkeiten, dabei waren der tiefe Aufbau und das Spiel ins und im Übergangsdrittel sogar noch ein Lichtblick. Trotz des ordentlichen Paderborner Pressings schafften es die Gastgeber einige Male sehr gut, den Raum zwischen den gegnerischen Linien anzuspielen. Die Rückkehr von Moisander machte sich dabei deutlich bemerkbar, aber auch Veljkovic spielte ein paar schöne Bälle ins Zentrum oder in den Halbraum, von wo aus Werder eigentlich eine gute Ausgangsposition für die Fortführung der Angriffe hatte: Durch den zurückfallenden Osako und die beiden Achter gab es immer eine kurzfristige Überzahl gegen die beiden Paderborner Sechser. Aus dieser an sich überlegenen Position und Staffelung führten fast alle Angriffe dann aber ins Nichts. Je näher Werder ans gegnerische Tor rückte, desto unpräziser und fahriger wurde das Bremer Passspiel, was für Eggestein und Klaassen und an diesem Abend über die Maßen auch für den ansonsten zuverlässigen Osako galt.

Die Spieler sind nicht bereit genug

Die besten Chancen hatte Werder, nachdem Moisander das Spielfeld mit einem schönen Diagonalball öffnete und als sich Eggestein durchs Zentrum dribbelte. Der Rest waren unbrauchbare Flanken in den Strafraum, die Paderborns groß gewachsenen Innenverteidiger problemlos verteidigen konnten - oder eben gleich der Ballverlust noch vor dem Sechzehner.

Weil sich aber auch Paderborn deutlich zu viele technische und Abspielfehler leistete, gab es gerade unmittelbar vor der Pause viele Umschaltmomente ohne wirklichen Raumgewinn und es entwickelte sich ein immer unruhigeres Spiel.

Neben den taktischen Problemen fiel auch noch etwas anderes auf, das zuletzt in Wolfsburg gar nicht zu sehen war: Einzelne Spieler schalteten nicht nur im Pressing, sondern dann auch im eigenen Ballbesitz ab und waren nicht ständig so auf Sendung, wie es in einem Bundesligaspiel unabdingbar ist. Nicht nur einmal eilten Angreifer nicht sofort wieder aus dem Abseits, um sich anspielbar zu machen, sondern schlenderten in der verbotenen Zone und blockierten so förmlich den Tiefenpass.

Kohfeldts Umstellungen greifen nur kurz

Nach der Pause stellte Kohfeldt ein wenig, aber doch durchaus effektiv um. Osako rückte eine Position nach hinten auf die Zehn, Werder also fortan im Rauten-4-4-2. Die beiden Angreifer liefen nun die Innenverteidiger direkter und aggressiver an, Osako hatte den tiefen Sechser im Blick - und sofort hatte auch Paderborn ein paar Probleme mehr, sich zu lösen. Das Freilaufverhalten der Gäste war in den Minuten nach dem Wechsel nicht gut, was Werder endlich die erwünschten (höheren) Ballgewinne und in letzter Konsequenz mehr Spielkontrolle brachte.

Gebre Selassie schaltetet sich nun öfter mit ein und schob nach vorne, Werder bekam tatsächlich so etwas wie eine zaghafte Druckphase hin. Was aber nach wie vor gar nicht funktionierte, waren die Entwicklung von Tempo und Dynamik. An guten Tagen ist es die Bremer Spezialität, den Achtern durch entsprechende Ablagen einen Geschwindigkeitsvorteil zu verschaffen, damit diese zum Tor ziehen können. Gegen Paderborn war dies auch in der zweiten Halbzeit kaum einmal zu sehen. Und weil Paderborn die Außenverteidiger der Viererkette fast nie im eigenen Ballbesitz mit nach vorne schickte, sondern immer gut absicherte, ergaben sich auch keine gefährlichen Kontersituationen für Werder - der Gegner blieb immer in teilweise deutlicher Überzahl.

Bremen sammelte stattdessen einen Eckball nach dem anderen und vergab auch diese grundsätzlich ordentlichen Möglichkeiten, zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen, kläglich. Allein Gjasula auf der Gegenseite hatte mehr Chancen nach Ecken als die gesamte Bremer Mannschaft. Nach einer knappen Stunde nahm Kohfeldt den schwachen Osako runter und brachte Claudio Pizarro, der zunächst in den Angriff ging und Bittencourt auf die Zehn schickte. Einen echten Effekt hatte das allerdings nicht aufs Bremer Spiel - ganz anders als die beiden ersten Wechsel der Gäste.

Die Wechsel weisen den Weg

Mit Cauly (für Zolinski) und wenig später Gerrit Holtmann (für Antwi-Adjei) wechselte Baumgart zwei wichtige Elemente ein: Cauly hielt den Ball wieder besser und setzte die Mitspieler geschickt ein, während Holtmann sofort im Spiel war und mit Läufen hinter Gebre Selassie für mächtig Wirbel auf der linken Außenbahn sorgte. Auch das ganz im Gegensatz zum zweiten Bremer Wechsel Benjamin Goller (für Bargfrede), der bis zum Schlusspfiff blass bleiben sollte. Werder fortan mit Eggestein auf der Sechs und Goller auf der Zehn, aber weiter ohne Ideen oder einen Anflug an Kreativität. Paderborns junge Innenverteidiger blieben total stabil, gaben kaum einmal einen Zweikampf her und köpften die (zu) vielen Flanken relativ komfortabel aus dem Sechzehner.

Das führte letztlich, gerade gegen Ende der Partie, zu immer hektischeren Aktionen einzelner Spieler, die den Plan auf eigene Faust über Bord warfen, sich nicht mehr an die eigentlichen Abläufe hielten und damit mehr Schaden anrichteten als dem Gegner damit weh zu tun.

Stattdessen bekam Paderborn immer mehr Konterchancen, spielte diese fast ausschließlich über die linke Seite aber unglaublich schlampig zu Ende. Diese Angriffe verstärkten trotzdem den Eindruck, dass Paderborn in der Schlussphase der Partie frischer und spritziger wirkte als Werder. Von der Bank kam - vielleicht auch deshalb - ein ganz entscheidendes Signal: Baumgart blieb seiner Linie treu und ging in den letzten Minuten voll auf Sieg und wechselte mit Sven Michel einen dritten Offensivspieler (für den Sechser Gjasula) ein. An der Grundordnung änderte sich deshalb zwar nichts, Cauly nahm Gjasulas Position vor der Abwehr ein, aber die Richtung war damit auch irgendwie vorgegeben.

Bittencourt bekam nach einer Umschaltsituation die beste Chance des zweiten Durchgangs serviert, hatte aber schon Probleme mit dem ersten Kontakt und wartete dann zu lange - und auf der Gegenseite entscheiden dann ein paar Zentimeter die Partie. Werder löste in der Nachspielzeit die Viererkette fast komplett auf, die Innenverteidiger agierten Mann gegen Mann, Augustinsson war Flügelangreifer und Gebre Selassie Mittelstürmer. Die einzige richtige Chance hatte aber Gast nach einem Überzahl-Konter.

Das Gegentor war letztlich die negative Krönung einer Leistung, die in der Bundesliga schlicht nicht gut genug war, um Punkte einzufahren. Nach der ordentlichen Vorstellung in Wolfsburg, als Werder Biss zeigte und auch die nötige Leidensfähigkeit, war das Paderborn-Spiel auch ganz abgesehen von den zahlreichen spieltaktischen Problemen ein ernüchternder Rückschritt - und in der Form nicht akzeptabel.