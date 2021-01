Christian Stoll schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. (WESER-KURIER)

Um eines vorweg ganz deutlich klarzustellen: Ich habe keine Zweifel daran, dass der SVW die Klasse halten wird. Trotz einer aktuell ähnlich schwierigen Zwischenbilanz wie während der Höllenfahrt 19/20. Damals war es, ehrlich gesagt, bei mir meist nur noch Hoffen und Bangen, diesmal ist es Glauben und Zuversicht. Allerdings muss die versammelte Werder-Gemeinde dafür etwas aufbringen, das auch nicht gerade zu meinen persönlichen Generaltugenden gehört: Geduld (und Leidensfähigkeit).

Die Mannschaft ist noch längst nicht so weit wie viele angesichts der langen Phase ohne Niederlage – aber eben auch ohne Sieg! – im Herbst gedacht hatten. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die Herren Füllkrug und Selke lange Zeit „no show“ waren. Aus meiner Sicht liegt es aber vor allem daran, dass die spielerisch ohnehin bescheidenen Möglichkeiten gar nicht zum Tragen kommen, wenn das Team kämpferisch und körperlich nicht an seine Grenzen geht.

Zuletzt im Heimspiel gegen die robusten Berliner von Roter Stern Köpenick ist das ganz exemplarisch deutlich geworden. „Tiefe“, das war immer wieder von unserem Trainer an der Außenlinie zu vernehmen, also die Aufforderung zu vertikalem Spiel. Das aber funktioniert nur, wenn, erstens, „in der Tiefe“, also hinter den Ketten, Anspielstationen vorhanden sind und, zweitens, die eigenen Akteure über die technischen Möglichkeiten verfügen, den steilen Ball in die „Tiefe des Raumes“ passgenau zu servieren. Und eben daran hakt es derzeit auch bei Grün-Weiß.

Über die Grenzen gehen

Wobei ich vermute, dass dies eher eine Frage des Mumms als des Könnens ist. Wiewohl wir in der Tat nicht gerade dutzendweise über Spieler verfügen, die den tödlichen Pass in die Schnittstelle einfach so aus dem Fußgelenk schütteln könnten. Will sagen: Wenn Theos Truppe nicht Spiel für Spiel, also wieder und wieder, an ihre physischen Grenzen und manchmal auch darüber hinausgeht, dann könnte es erneut nach hintenraus höchst unangenehm werden.

Fakt ist aber auch, dass sich noch so einige Klubs in Fahrwässern befinden, die deutlich mehr strudeln als jenes am Weserstadion. Als da wären Schalke, Mainz, Bielefeld, Köln und, nach meinem unbedeutenden Eindruck, auch die TSG Hoffenheim, die irgendwie mit ihren mickrigen 15 Punkten bislang so gar nicht klarkommt.

Unser Wochenendgegner „Pille 04“ dagegen spielt eine wirklich formidable Saison und verfügt mit 28 über genau doppelt so viele Zähler wie wir. Natürlich ist die Truppe von Rudi Völler und Simon Rolfes Favorit, aber interessant ist ein Blick in die Statistik: In kaum einem Stadion hat Werder auswärts so oft gewonnen wie bei der Werkself. Also muss die liebe Kollegin Petra „Pitti“ Dahl am Bayer-Stadionmikro hoffentlich viele Werder-Ansagen machen. Darauf ein „Kölsch“, besser ein „Lev“. Mahlzeit!!!

Zur Person

Christian Stoll (60) ist seit 1996 Stadionsprecher von Werder Bremen im Weserstadion. Im wöchentlichen Wechsel mit Jörg Wontorra, Lou Richter und Daniel Boschmann schreibt Christian Stoll in unserer Zeitung, was ihm im Bundes­liga-Geschehen aufgefallen ist.