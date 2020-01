Wird derzeit bei Werder auf der linken Seite dringend gebraucht: Marco Friedl. (nordphoto)

In der Woche vor dem Düsseldorf-Spiel hatte Marco Friedl noch einen Termin beim Friseur. Werders Linksverteidiger ließ sich die Haare deutlich kürzer rasieren. Es hatte etwas von einer Kampf-Frisur für den Rückrundenauftakt, doch das sei nicht die Idee dahinter gewesen, erzählte Friedl am Mittwoch in einer Medienrunde. „Ich brauchte einfach mal eine Veränderung auf dem Kopf, die Haare waren jetzt schon einige Zeit etwas länger.“ Ein bisschen Symbolik ist trotzdem immer dabei bei solch einer Typveränderung. Während Claudio Pizarro mit seinen blond gefärbten Haaren in der Hinrunde ein Zeichen setzen wollte und die Werder-Krise danach aber erst so richtig begann, hat Friedl mit seiner neuen Frisur erst einmal ein gutes Gefühl: „Es hat ganz gut geklappt. Wir haben gewonnen.“

Werder habe damit die richtige Reaktion auf die vier Niederlagen in Folge vor der Winterpause gezeigt, betonte der 21-Jährige. „Es ist ein gutes Gefühl, mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde gestartet zu sein. Dass wir zu Null gespielt haben, ist für uns Verteidiger gut. Generell war es wichtig, gegen einen direkten Konkurrenten zu gewinnen.“ Friedl gab zu, dass die Partie nicht unbedingt schön anzusehen war. „Aber es geht jetzt darum, Spiele zu gewinnen“, betonte er. „Das geht auch mit dreckigen Siegen. So wird es wohl noch ein bisschen bleiben.“

Gutes Gefühl in der Abwehr

Friedl spielte in Düsseldorf als Linksverteidiger vor einer Dreierkette mit Niklas Moisander, Kevin Vogt und Ömer Toprak. Er habe sich in der Rolle wohl gefühlt, sagte der Österreicher. „Drei erfahrene Innenverteidiger im Zentrum zu haben, ist schön. Sie haben alle eine hohe individuelle Qualität, gerade die vielen Flanken haben wir gut verteidigt. Es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, dass sie da sind.“ Umso bitterer sei es, dass der gesperrte Moisander und wohl auch Vogt (Gehirnerschütterung) beim Heimspiel am Sonntag gegen Hoffenheim fehlen. „Die Ausfälle ziehen sich durch die Saison. Es ist sehr ärgerlich, dass wir nach einem guten Spiel in der Defensive wieder umbauen müssen“, betonte Friedl.

Auch der Ex-Bayern-Spieler ist von den Ausfällen betroffen. Eigentlich soll er bei Werder zum Innenverteidiger aufgebaut werden, wird aufgrund der Oberschenkelverletzung von Ludwig Augustinsson aber erst einmal weiterhin auf der linken Seite gebraucht. Friedl sieht diese Situation pragmatisch: „Für einen jungen Spieler kann es nur von Vorteil sein, wenn man mehrere Positionen spielen kann und flexibel ist. Ich sehe mich langfristig schon als Innenverteidiger, aber das ist gerade in dieser Saison zweitrangig.“