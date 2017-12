Kennen Sie das Gefühl, Ihr Gegenüber erzählt Ihnen etwas, von dem Sie ziemlich genau wissen, dass es nicht so ganz der Wahrheit entspricht? Und trotzdem haben Sie Verständnis? Ein wenig kam ich mir so vor, als ich am 3. Juli im Medienraum des Weserstadions saß. Ein neuer Spieler wurde vorgestellt, Yuning Zhang. Einiges an dem Transfer war bemerkenswert. Zhangs sportlichen Referenzen, die dürftig waren. Ein paar Spiele für Vitesse Arnheim hatte er absolviert, dennoch zahlte der englische Premier League Klub West Bromwich knapp neun Millionen Euro Ablöse. Bemerkenswert waren auch die Vertragsbedingungen: Werder hat Zhang für zwei Jahre ausgeliehen, eine Kaufoption gibt es nicht.

Natürlich kam die Frage auf, ob das Ganze sportliche Relevanz besäße oder in erster Linie ein Marketingtransfer sei. Werder versucht ja seit Jahren auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen, bisher vergeblich. Zum Teil sei dem so, gab Frank Baumann zu, „aber erst in dritter oder vierter Linie“.

Wenige Stunden nach der Pressekonferenz verkündete Werder den ersten chinesischen Sponsor. Kurze Zeit darauf einen Weiteren. Inhaber ist Zhangs Vater, der mit einem chinesischen Unternehmen ein Jointventure gegründet hat, namens Yingsheng Sports Culture Development. Mit dem chinesischen Unternehmen, der Palm Firmengruppe, hat Werder wiederum eine Kooperation geschlossen. Haben Sie alles Verstanden? Egal, wichtig ist, dass der Transfer Zhangs für all das eine Art Steigbügelhalter war.

Nur will das niemand offen zugeben. Dabei weiß doch jeder: Fußball ist Kommerz, es geht immer ums Geschäft. Warum also darf man das nicht sagen? Alles andere wäre schließlich nicht die Wahrheit. Zhang hat bisher übrigens nicht eine Minute gespielt. Er stand nicht einmal Kader eines Pflichtspiels. Auch wenn alle im Klub mantraartig wiederholen, dass er das Potenzial dafür habe.

Christoph Sonnenberg

ist als Chefreporter für MEIN WERDER im Einsatz.

Weitere Jahresrückblicke aus der Redaktion: