Herr Filbry, einer tollen Rückrunde im Frühjahr folgte eine großteils deprimierende Hinrunde in der laufenden Saison. Spiegelt das Jahr 2017 das Dilemma wider, in dem Werder seit Jahren steckt: ständiges Auf und Ab?

Klaus Filbry: Es war ein intensives Jahr mit vielen tollen Momenten, dazu gehört die starke Rückrunde. Und die vergangenen Wochen unter Florian Kohfeldt, die uns das Gefühl geben, den nächsten Schritt zu gehen. Es gab harte Momente, wie die Trennung von Alexander Nouri. Frank Baumann hat viele Themen angefasst und angeschoben, und ich hoffe, dass wir den Verein Schritt für Schritt entwickeln und uns im Mittelfeld mit Blickrichtung nach oben positionieren können. Die strategische Ausrichtung dafür haben wir auf der Mitgliederversammlung präsentiert.

Dort wurde als Zielsetzung für die nächsten vier Jahre jeweils ein einstelliger Tabellenplatz und ein kleiner Gewinn formuliert. In den letzten sieben Jahren stand Werder nur einmal auf einem einstelligen Tabellenplatz. Zweimal gab es einen kleinen Gewinn. Ist die Zielsetzung nicht etwas zu ambitioniert?

Es ist die mit allen im Klub abgestimmte Zielsetzung. Und ein ambitioniertes Ziel, aber das sollte man sich durchaus setzen. Der Wettbewerb ist unglaublich intensiv geworden. Vereine mit weniger finanziellen Mitteln holen sportlich sehr viel aus sich heraus. Dann gibt es Klubs, die wirtschaftlich stark sind und inhaltlich gut arbeiten, wie Leipzig und Hoffenheim. Dadurch ist der Wettbewerb ein anderer geworden. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen.

Durch Florian Kohfeldt?

Es gibt viel Vertrauen in unsere inhaltliche Arbeit im Verein. Wir haben einen Strategieplan verabschiedet, uns für Kernbereiche klare Ziele gesetzt. All das, um die Wahrscheinlichkeit des sportlichen Erfolgs zu erhöhen. Da ist die Position des Cheftrainers ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit Florian den richtigen Trainer haben.

Warum ist er der richtige für Werder?

Er hat einen extrem hohen Sachverstand, taktisches Verständnis und zugleich eine große Sozialkompetenz. Er kann eine Mannschaft, die ein komplexes Gebilde ist, gut führen und ausrichten. Seine Idee vom Fußball passt zu der von Werder: offensiv und attraktiv. Er ist eine sehr gute Wahl, aber jeder Trainer wird an Ergebnissen gemessen. Diese hat er in sehr kurzer Zeit geliefert, und ich bin zuversichtlich, dass er diese auch in Zukunft liefert.

Im Fußball verdienen die Vereine so viel Geld wie niemals zuvor. Warum profitiert Werder davon nicht?

Man muss da genau hinschauen. Im Fußball wird immer mehr Geld umgesetzt. Geld zu verdienen ist jede Spielzeit nicht nur für uns eine große Herausforderung. Vergleichbare Klubs der Bundesliga wären froh, wenn sie wie wir zwei Jahre in Folge eine positive Bilanz vorweisen könnten. Trotz sportlich schwieriger Zeiten haben auch wir unsere Umsatzzahlen stabilisiert und positiv entwickelt. Wir haben Geld eingenommen, wir haben es aber auch immer wieder in sportliche Qualität investiert. Alleine in den letzten zwei Jahren haben wir Investitionen in den Kader von 40 Millionen Euro getätigt.

Was ist auf Sicht wahrscheinlicher: Zusätzliches Geld durch sportlichen Erfolg zu verdienen oder es durch einen Investor zur Verfügung gestellt zu bekommen?

Ich denke, es ist eine Kombination aus beidem. Investitionen in den Kader stehen ja nicht automatisch in Zusammenhang mit sportlichem Erfolg. Es kann passieren, wie bei Verpflichtungen von Max Kruse, Thomas Delaney oder Ludwig Augustinsson. Genauso wichtig ist es, Spieler wie Maximilian und Johannes Eggestein oder Ole Käuper zu entwickeln, an die Mannschaft heranzuführen und zu Leistungsträgern zu machen. Da wollen wir noch besser werden. Wir wollen die Durchlässigkeit zu den Profis weiter erhöhen.

Als im Sommer die Diskussion über Neuzugänge geführt wurde, war die Erklärung seitens des Vereins, dass ohne Transfereinnahmen nur begrenzt Neuzugänge bezahlbar seien. Was bedeutet das für den Sommer?

Spielerverkäufe waren immer ein Thema bei Werder, wie bei vielen anderen Klubs übrigens auch. Sie geben Spielraum für neue Investitionen. Wir versuchen, uns davon unabhängig aufzustellen, und das gelingt immer besser. Durch erhöhte Einnahmen im Sponsoring, Fernsehgelder, Ticketing, Hospitality. Doch für gewisse Investitionen brauchen wir Transfereinnahmen. Wir sind und werden immer ein Verein sein, der Leistungsträger entwickelt und nicht alle Angebote anderer Klubs ablehnen kann.

Es kann also sein, dass im Sommer Spieler wie Delaney oder Kruse verkauft werden?

Das ist nicht unser Ziel. Es ist aber auch die Frage, ob ein Spieler kommt wie einst Mesut Özil und sagt, ich will zu Real Madrid wechseln. Das können wir jetzt nicht vorhersehen. Aber kommt es so, dann haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erfolgreiche Rückrunde gespielt. Dann führe ich lieber solche Gespräche als andere.

Gespräche dieser Art gab es angeblich mit Delaney bereits, weil er vergangenen Sommer vehement auf einen Wechsel nach England gedrängt haben soll.

Das kann ich an dieser Stelle nicht bestätigen. Wichtig ist erst mal, dass Thomas sich hier wohlfühlt, ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist und konstant seine Leistung abruft. Seine Zielsetzung ist, mit uns eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen und eine erfolgreiche WM für Dänemark.

Zunächst geht es um Verstärkungen für die Rückrunde. Frank Baumann hat erklärt, sich nach dem Ausfall von Fin Bartels umzuschau­en. Sind die finanziellen Mittel vorhanden?

Wir müssen sehen, was Frank realisieren möchte. Dann werden wir uns unterhalten, was machbar ist. Wir sind aber schon jetzt von der Qualität des Kaders überzeugt. Ich traue Florian zu, dass er den einen oder anderen Spieler noch weiterentwickeln kann, der bis jetzt nicht so im Fokus steht.

Ist ein Wintertransfer also unrealistisch?

Wir sind mitten in der Saison, da ist bei Weitem nicht so viel Bewegung auf dem Markt wie im Sommer. Viele vertragliche Themen lassen sich wesentlich schwerer lösen. Man muss genau hinschauen, ob der Spieler uns wirklich weiterhilft.

Der Einzug ins Pokalviertelfinale ist im Etat nicht eingeplant. Erhöht diese Zusatzeinnahme die Möglichkeit eines Wintertransfers?

Es vergrößert ein wenig den Handlungsspielraum. Wir sind im Fußballgeschäft, da geht es nicht um Gewinnmaximierung, sondern darum, die sportliche Qualität zu erhöhen. Insofern würde ich es gerne wieder ausgeben. Das muss aber auch nicht in dieser Transferperiode sein.

Seit Sommer gibt es zwei chinesische Sponsoren, die Werder helfen sollen, auf dem dortigen Markt Fuß zu fassen. Auch Yuning Zhang sollte dabei behilflich sein, spielt aber keinerlei sportliche Rolle. Was ist da schiefgelaufen?

Es ist nichts schiefgelaufen, aber es ist sicher auch keine einfache Situation. Seine Perspektive war, bei den Profis zu trainieren und in der U 23 zu spielen. Bereits im vergangenen Jahr hatten wir entsprechende Genehmigungen für einen afrikanischen und einen chinesischen Spieler erhalten. Das war die Grundlage der Gespräche mit Zhang. Eine Garantie, dass er die Genehmigung für die 3. Liga bekommt, konnten wir nicht geben. Nach Vollzug des Transfers kam von DFB und Bundesinnenministerium die Nachricht, dass diese Genehmigungen nicht mehr vergeben werden. Folglich ist Zhang nicht spielberechtigt für die 3. Liga. Wir haben hinter den Kulissen auf höchster politischer Ebene versucht, eine Lösung zu erarbeiten. Das haben wir geschafft, die wird aber nicht in den nächsten sechs Monaten umzusetzen sein. Spielberechtigt für die 3. Liga wird er vermutlich erst für die kommende Saison sein.

Die Leihe vom englischen Premier League Klub West Bromwich Albion läuft bis 2019. Hat der Transfer überhaupt Sinn gemacht?

Yuning hat den höchsten Marktwert aller chinesischen Spieler. Er könnte morgen für zehn bis 15 Millionen von West Brom nach China verkauft werden, und wir würden davon auch über eine Beteiligung profitieren. Er könnte dort ein Millionengehalt verdienen. Aber er hat sich bewusst dagegen ausgesprochen, weil Werder für seine sportliche Entwicklung der richtige Schritt ist. Und ich glaube, dass er mit Spielpraxis eine Alternative für die Profis sein kann.

Die Fragen stellte Christoph Sonnenberg.

Klaus Filbry ist seit November 2012 Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder. Der 50-jährige Sportökonom war einst als Fußballer aktiv, unter anderem beim damaligen Drittligisten Wigan Athletic.