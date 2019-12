Jetzt geht es nicht mehr um schönen Fußball: Florian Kohfeldt rief bei Werder den Abstiegskampf aus. (Nordphoto)

Der 14. Dezember ist nicht etwa deshalb ein markantes Datum in dieser Bundesliga-Hinrunde, weil Werder mit 1:6 beim FC Bayern verloren hat. Ein so hohes Ergebnis musste man ja fast schon befürchten nach der blamablen Leistung daheim gegen den Aufsteiger SC Paderborn. Aber um kurz nach 18 Uhr passierte etwas im Münchner Stadion, das es so bisher nicht gab. Während die meisten Spieler schon draußen im Bus warteten, nahm Trainer Florian Kohfeldt das bisher so gefürchtete Wort in den Mund und sagte: „Das ist jetzt Abstiegskampf.“

Nach all den Bemühungen der Werder-Verantwortlichen, zuletzt mit Wortkonstruktionen wie „sehr schwierige Situation“ und irgendwelchen Zwischenzielen dieser offenkundigen Krise zu begegnen, geht es nun auch offiziell ums Überleben in der Bundesliga. Kohfeldt vollzog diesen Kurswechsel sehr bewusst. Denn ihm gehen die Argumente und vor allem die Spieler aus. Kapitän Niklas Moisander fehlte in München erneut wegen seiner Wadenverletzung, und derzeit kann keiner sagen, ob der Abwehrchef in den beiden wichtigen Spielen vor Weihnachten gegen Mainz und Köln mitwirken kann.

Kohfeldt will kein Mitleid

Das gilt ebenso für Philipp Bargfrede, der sich im Abschlusstraining am Oberschenkel verletzte. Im Spiel selbst erwischte es nun auch noch Theo Gebre Selassie, der sich bei seinem Rettungsversuch vor Bayerns erstem Tor „eine sehr schwere Muskelverletzung zuzog“, wie Kohfeldt völlig konsterniert erklärte, „Theo wird uns sehr lange fehlen“. Sebastian Langkamp stand gegen den FC Bayern wegen Rückenproblemen erst gar nicht zur Verfügung. Und das wird auch im Heimspiel gegen Mainz so sein.

„Wir müssen schauen, wen wir gegen Mainz überhaupt noch aufbieten können“, sagte Werders Trainer mit Blick auf die Partie am Dienstag, spricht diesem Spiel gegen einen direkten Konkurrenten aber trotzdem natürlich größte Bedeutung zu: „Kein Mitleid jetzt. Wir müssen da durch. Wir müssen es am Dienstag im Weserstadion gegen Mainz erzwingen. Das ist jetzt Abstiegskampf.“

Intern seit Wochen andere Worte

Er könne absolut verstehen, dass die Fans enttäuscht seien zum Ende dieser Hinrunde. Weil sie viel größere Erwartungen hatten. Gegen Mainz sei nun vor allem die Mannschaft gefragt, den Funken auf die Ränge überspringen zu lassen. Einmal noch in dieser Hinrunde wird Werder die Unterstützung im Weserstadion brauchen, um nicht auch noch gegen Mainz zu straucheln.

Die großen Träume sind längst dahin. Europa muss noch länger auf Werder warten. Und derlei Ambitionen sind jetzt auch gar nicht wichtig. Seit diesem Wochenende steckt Werder mittendrin im Existenzkampf. Das sagt der Tabellenplatz. Und das zeigen die nun schon 35 Gegentore. Deshalb sagte Kohfeldt nach der höchsten Saisonniederlage am Abend in München: „Es geht jetzt nur noch um den Klassenerhalt. Darauf müssen wir alles ausrichten.“ Intern sei das schon „seit Wochen klar“, betonte der Trainer, und nun sei das „auch öffentlich so“.

Analyse auf dem Rückflug

Auch das Ziel, bis zur Winterpause wenigstens 20 Punkte auf der Habenseite zu verbuchen, ist mit der deftigen Niederlage in München ins Wanken geraten. „Nach einem 1:6 fände ich es unpassend, solche Rechnungen aufzumachen“, erklärte Kohfeldt. „Jetzt spielen wir erst einmal das Spiel gegen Mainz. Und dann sehen wir weiter.“

Noch auf dem Heimflug nach Bremen steckte das Trainerteam die Köpfe zusammen und begann mit der Analyse der Mainzer Mannschaft. Denn die Zeit drängt. Sonntag und Montag wird trainiert und analysiert, am Dienstag muss gewonnen werden.