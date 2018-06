Werder hat die ersten Schritte auf dem weiten Weg zum Neubau eines Leistungszentrums in der Pauliner Marsch gemacht. Vertreter des Vereins haben informelle Gespräche mit Beiratsmitgliedern geführt. Nach der Sommerpause sollen die Pläne dann im Beirat offiziell vorgestellt und diskutiert werden.

„Grundsätzlich gibt es eine Akzeptanz: Ja, es muss etwas passieren, so kann es nicht bleiben“, sagt Werders Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald nach den ersten Gesprächen, „die Frage ist aber, wie das im Detail aussehen wird, da gibt es durchaus Bedenken, die aber jetzt schon in unsere Planungen eingeflossen sind.“

Die Herausforderung: Das neue Leistungszentrum wird nichts mehr mit der bisherigen Anlage rund um Platz 11 zu tun haben. Alles wird größer. Das Vereinsheim und der Kabinentrakt sollen abgerissen werden. Da Werders Heimat in der Pauliner Marsch aber Naherholungs- und Überflutungsgebiet ist und viele Sportflächen beheimatet, kann Werder dort nicht tun und lassen, was es will. Die Anwohner haben Rechte und Einspruchsmöglichkeiten bei massiven baulichen Veränderungen.

Wichtig für die Konkurrenzfähigkeit

Wenn es aber von Seiten der Politik tatsächlich im Grundsatz Verständnis für die Werder-Pläne gibt, dann wäre das ein wichtiger erster Schritt für den Bundesligisten. Denn Werder ist darauf angewiesen, sein Leistungszentrum zu modernisieren und auszubauen. Der Klub, der seine Nachwuchsförderung als ein zentrales Element seiner Arbeit begreift, steht in der Bundesliga unter erheblichem Konkurrenzdruck. „Der Wettbewerb wird immer größer“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann vor einiger Zeit zu MEIN WERDER, „viele Klubs investieren immer mehr in die Arbeit der Nachwuchsmannschaften.“ Der FC Bayern zum Beispiel hat für 100 Millionen Euro seinen „Bayern Campus“ gebaut. RB Leipzig hat eine mittlere zweistellige Millionensumme in ein Leistungszentrum investiert. Schalke baut die „Knappenschmiede“, Hannover 96 hat gerade sein neues Leistungszentrum eröffnet.

Werder will nun nachziehen. Die reine Bauzeit liegt grob kalkuliert bei einem halben Jahr. Bis dahin müssen aber zunächst die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, das soll im Idealfall bis Ende 2019 geschehen sein. Intern kalkuliert Werder mit einer Investition, die irgendwo zwischen zehn und 20 Millionen Euro liegen wird.