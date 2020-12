Tahith Chong (hier im Zweikampf mit Wataru Endo) verursachte den Elfmeter, der das Spiel entschied. (nordphoto)

Ein attraktives Spiel mit viel Tempo hatte Florian Kohfeldt im Vorfeld der Partie gegen Stuttgart angekündigt. Halten konnte seine Mannschaft dieses Versprechen allerdings nur rund 15 Minuten lang, dann baute Werder immer weiter ab und kassierte letztlich eine 1:2-Niederlage gegen den Aufsteiger. Die Bremer sind nun sieben Spiele in Folge sieglos, während die Stuttgarter ihre Serie von fünf Partien ohne dreifachen Punktgewinn beendeten.

Für die richtungsweisende Begegnung hatte sich Kohfeldt von der zuletzt bewährten Fünferkette verabschiedet. Ohne die gesperrten Kevin Möhwald und Manuel Mbom setzte Werder auf eine Viererkette mit Theo Gebre Selassie, Ömer Toprak, Marco Friedl und Ludwig Augustinsson. Maximilian Eggestein und Christian Groß bildeten davor eine Doppel-Sechs. Hinter dem wieder genesenen Josh Sargent, der als einzige Spitze agierte, formierten sich Leo Bittencourt, Yuya Osako und Tahith Chong als offensive Dreierreihe. Chong rückte für den verletzten Milot Rashica ins Team.

Osako verpasst die Führung

In der neuen Formation fanden sich die Bremer zunächst sehr gut zurecht. Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern, die mit viel Engagement in die Zweikämpfe gingen. Der verdiente Lohn wäre die 1:0-Führung gewesen, doch nachdem sich Sargent gut durchgesetzt hatte, schoss Osako freistehend über das Tor (5.). Danach verpuffte der Bremer Anfangselan allmählich, und die Stuttgarter kamen immer besser ins Spiel. Silas Wamangituka (13.) und Borna Sosa (14.) prüften Werder-Torwart Jiri Pavlenka.

Die Bremer verloren nach einer starken Anfangsviertelstunde den Faden und machten einen entscheidenden Fehler. Nach einem fehlgeschlagenen Angriff mangelte es an der Rückwärtsbewegung, sodass die Stuttgarter viel Platz im Mittelfeld hatten. Wirklich gefährlich wurde es trotzdem nicht, denn als Wataru Endo in den Strafraum eindrang, waren mehrere Bremer in der Nähe. Chong ging dennoch etwas zu ungestüm in den Zweikampf, berührte Endo leicht am Fuß und verursachte einen Elfmeter. Wamangituka verwandelte sicher zum 1:0 (30.). Der Rückstand versetzte Werder einen Knacks, bis zur Halbzeit gelang den Gastgebern kaum noch etwas.

Pavlenka rettet gerade noch

Die Stuttgarter gingen ohne den gelb-rot-gefährdeten Konstantinos Mavropanos in die zweite Hälfte, während Werder nicht auswechselte. Am Geschehen auf dem Platz änderte sich zunächst wenig: Die Gäste waren überlegen. Sosa schoss knapp am Bremer Tor vorbei (48.). Zehn Minuten danach musste Pavlenka nach einem halbhohen Ball auf Gonzalo Castro Kopf und Kragen riskieren, um die Situation zu klären. Werders Torwart bekam einen Schlag gegen den Kopf, spielte aber weiter.

In der 59. Minute reagierte Kohfeldt dann auf die weiterhin dürftige, einfallslose Darbietung seiner Mannschaft, indem er Davie Selke und Nick Woltemade für Sargent und Bittencourt einwechselte. Dass der bereits verwarnte und immer orientierungsloser wirkende Chong auf dem Platz blieb, überraschte durchaus. Immerhin setzte Werder sich nun mal wieder am gegnerischen Strafraum fest, gegen die kompakte Stuttgarter Abwehr gab es aber kein Durchkommen. Einzig Woltemade kam zum Schuss, stellte Keeper Gregor Kobel aber vor keinerlei Probleme (67.). Ansonsten verrannten sich die Gastgeber in Einzelaktionen, oder es fehlte der letzte Pass in die Spitze. Die Stuttgarter blieben derweil bei Kontern gefährlich. Philipp Förster scheiterte per Weitschuss am gut reagierenden Pavlenka (77.).

Für die letzten zehn Minuten kam noch Romano Schmid für Osako in die Partie und gab sein Werder-Debüt in der Bundesliga - genauso wie Patrick Erras in den letzten Minuten. Dann schenkten die Gastgeber dem Gegner jedoch einen Treffer. Nach einem eklatanten Missverständnis zwischen Toprak und Pavlenka lief Wamangituka alleine aufs leere Tore zu und traf zum 2:0 (90.+1). Der Stuttgarter Matchwinner sah danach die Gelbe Karte wegen Unsportlichkeit, weil er mit dem Torschuss extra lange gewartet hatte. Dass Selke für Werder noch das 1:2 köpfte (90.+3), änderte nichts mehr. Stuttgart gewann nach 14 Jahren mal wieder in Bremen.

Die Niederlage ist für Werder enorm bitter, denn klar überlegen war Stuttgart nicht. Dem Aufsteiger reichten eine solide Defensivleistung, ein Elfmeter und ein Bremer Fehler zum Sieg. Die Bremer, denen im Angriff jegliche Durchschlagskraft und Kreativität fehlten, stehen mit leeren Händen da und müssen als Nächstes gegen die Topteams Leipzig und Dortmund antreten. Da könnte die Abstiegszone schnell wieder näher rücken.