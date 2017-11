Kann Werder mit dem Verlauf der Partie gegen RB Leipzig am Wochenende zufrieden sein? Viele Fans und Kritiker hatten dem Team von Cheftrainer Florian Kohfeldt ein positives Zeugnis gegen einen schwierigen Gegner ausgestellt. Kohfeldt selbst erkennt die guten Ansätze zwar an, möchte aber von Zufriedenheit nichts wissen. „Wir haben bislang zu wenig Punkte geholt. Wir sollten uns die Enttäuschung bewahren“, bilanzierte Werders Cheftrainer nach der 0:2-Niederlage und Tabellenplatz 17 während einer Medienrunde.

Das scheint zu funktionieren: Kohfeldt ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft mit dem zahlreichen Lob nach der erneuten Niederlage umzugehen weiß. „Ich habe keine Zufriedenheit feststellen können“, bemerkte der 35-Jährige. Zu wenig Selbstkritik sei nicht das Problem, stattdessen hätte er „den Eindruck, dass ich die Spieler bremsen muss“, so Kohfeldt. Grundsätzlich sei das ein guter Schritt zur richtigen Mentalität, denn trotz des konstanten Hinterfragens der eigenen Leistung besitzt die Mannschaft noch immer genügenden Selbstbewusstsein aus dem 4:0 gegen Hannover.

Emotional habe er die Spieler „nicht aus dem Keller holen“ müssen, erklärte Kohfeldt. Das sei auch eine Grundvoraussetzung für den Erfolg: „Der Glaube an den Sieg muss immer komplett da sein.“ Am natürlichsten lässt sich dieses Selbstvertrauen natürlich über gute Spiele und Erfolge vermitteln. Für die kommenden Partien müsse die Mannschaft einfach an die „klare, aktive Spielweise“ anknüpfen, die schon gegen Hannover funktioniert und Leipzig vor ernste Probleme gestellt hatte.

Kleine Wehwehchen, aber nichts Ernstes

Im Training muss Kohfeldt zunächst weiter auf Aron Jóhannsson verzichten. Dass es bis Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Stuttgart noch reicht, ist nicht ausgeschlossen, allerdings machen Jóhannsson nach wie vor leichte Knieprobleme zu schaffen. Auch Thomas Delaney soll mit leichten Problemen am Zeh für einen Tag geschont werden. Gleiches gilt für Luca Caldirola, der nach einem Schlag auf den Fuß zunächst aussetzt.

Vom verletzten Kapitän Zlatko Junuzovic gab es derweil Entwarnung: "Es geht Zladdi deutlich besser", beruhigte Kohfeldt. Bereits zum Nachmittagstraining ab 14.30 Uhr soll Junuzovic wieder mit auf dem Platz stehen und sich langsam an den vollen Trainingsumfang herantasten. Ob es gegen Stuttgart reicht, ist noch nicht völlig sicher. Kohfeldt ist allerdings zuversichtlich – und hätte seinen Kapitän gerne wieder an Bord: "Ich hoffe, er steht uns gegen den VfB wieder zur Verfügung. (cev)(crb)