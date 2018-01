Marco Bode ist Vorsitzender des Werder-Aufsichtsrates und seit Freitag im Trainingslager in Algorfa vor Ort. Am Sonnabend hat sich der Ex-Profi den Fragen der Journalisten gestellt, Malte Bürger war in der Medienrunde dabei. Bode sprach über …

… seine Eindrücke von der Mannschaft: „Das ist nach drei Trainingseinheiten schwer zu beantworten, grundsätzlich ist das Gefühl aber gut. Aus meiner Sicht wurde sehr engagiert, sehr konzentriert gearbeitet, trotzdem auch mit der nötigen Lockerheit. Insgesamt ist eine Ernsthaftigkeit da, allen ist bewusst, dass wir nach der Hinrunde in einer schwierigen Situation sind. Auf der anderen Seite waren die letzten Wochen schon vielversprechend und wir haben ein Stück weit – was die Leistung und die Ergebnisse angeht – die Kurve gekriegt. Aber wir sind eben noch mittendrin im Abstiegskampf, punktgleich mit dem 17., dem Hamburger SV. Deswegen ist da kein Grund, entspannt zu sein. Man kann aber auch nicht andauernd über den Abstiegskampf nachdenken, sondern muss auch eine gewisse Lockerheit haben, insbesondere jetzt in der Vorbereitung.“

… mögliche Transfers: „Wir führen natürlich Gespräche, insbesondere über die Situation des Kaders und die möglichen Konsequenzen aus Verletzungen. Die Verletzung von Fin Bartels hat uns alle hart getroffen. Da würde ich jetzt im Moment nichts ausschließen, andererseits ist es so, dass wenn die sportliche Führung sagt, dass der Kader gut genug ausbalanciert ist, um unsere Ziele zu erreichen, tragen wir das als Aufsichtsrat natürlich mit. Aber ich will nicht ausschließen, dass wir da in den nächsten Tagen oder Wochen Themen von Frank (Baumann, Anm. d. Red.) auf den Tisch bekommen. Den Markt weiter beobachten und schauen, ob es Möglichkeiten und Spieler gibt, die uns sofort weiterhelfen und diesen Kader noch stärker machen, das müssen wir in jedem Fall. Primär gilt aber weiterhin, dass wir überzeugt sind, dass dieser Kader sich entwickelt hat in den letzten Wochen und auch noch weiter entwickeln kann und auch die nötige Stärke hat.“

… die namhaften Transferaktivitäten der direkten Konkurrenten wie Mainz oder Stuttgart: „Wir schauen auf uns selbst. Natürlich beobachten wir auch, wie sich die Kader der anderen Teams verändern, trotzdem treffen wir unsere Entscheidungen nach unseren Überzeugungen. In der momentanen sportlichen Situation, in der wir sind, müssen wir Spieler bekommen, bei denen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie uns in der Rückrunde quasi als Stammspieler weiterhelfen. Ohne die Entscheidungen der anderen Vereine zu kommentieren, hat man in der Vergangenheit auch immer gesehen, dass nicht alles so aufgeht, wie man das möglicherweise plant. Nur weil da gewisse Namen im Spiel sind, werde ich nicht unruhig.“

… den Vorwurf von einigen Fans und Kritikern, Werder agiere auf dem Transfermarkt zu lethargisch oder passiv: „Da würde ich antworten, dass das nicht stimmt. Werder hat in den letzten Jahren ziemlich viel Geld investiert, aber natürlich auch eingenommen. Zu allen Zeiten hat Werder am Transfermarkt eigentlich sogar Gewinne erzielen müssen. Wir sind jetzt in den letzten Jahren dort hingekommen, dass das immer weniger der Fall ist. Dass wir zumindest eine ausgeglichene Situation hinbekommen wollen. Es gibt gewisse Grenzen, auch finanzielle Bedingungen. Wir haben unsere Ziele definiert, das sportliche steht dabei im Vordergrund. Wir haben gesagt, wir wollen nachhaltig wieder einstellige Tabellenplätze erreichen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, aber daran halten wir auch fest. Wir wollen natürlich auch wirtschaftlich leichte Gewinne erzielen. Das ist dieser Zielkonflikt, der da ist, aber mit dem wir leben müssen. Es kann sehr wohl aber mal ein Jahr geben, in dem man Verluste macht.“

… die finanziellen Möglichkeiten von Werder: „Wenn ein Spieler für uns interessant ist, dann gibt es verschiedene Dinge, die wichtig sind. Den Fan interessiert vielleicht zuerst die Transfersumme, die wir zahlen müssen, aber der Spieler muss auch in unsere Gehaltsstruktur passen. Da sind wir eben ein Bundesligaklub, der irgendwo im Mittelfeld liegt. Wenn wir der Meinung sind, dass wir etwas tun wollen, dann können wir das auch tun. Aber ich werde jetzt keine Zahlen nennen, was wir uns leisten können und was nicht. Das hängt alles mit einer Strategie zusammen: Wenn man der Meinung ist, dieser Spieler hilft uns jetzt wirklich weiter – auch in der Entwicklung der Mannschaft –, dann kann man auch kurzfristig mal diesen Weg gehen. Es muss aber immer eine Option vorhanden sein, wie man das wirtschaftlich wieder in den Griff bekommt. Wir haben keinen Spender im Hintergrund, der immer wieder Defizite ausgleicht.“

… die bisherige Arbeit von Cheftrainer Florian Kohfeldt und seinen Assistenten: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Trainerteam nicht nur in dieser Saison unser Ziel erreichen, sondern auch darüber hinaus erfolgreich sein können. Florian hat im Menschlichen große Stärken, eine Sensibilität für alle Probleme und Herausforderungen, die da sind. Wenn man sich den fachlichen Bereich, seine Kommunikationsfähigkeit und eben seine Menschlichkeit anschaut, dann bringt er eine Menge mit von dem, was man braucht, um erfolgreich Profifußballtrainer zu sein. Eine Garantie gibt es nie, aber ich bin da sehr glücklich.“

… das Selbstverständnis, das die Mannschaft benötigt: „Florian Kohfeldt hat zu Beginn seiner Tätigkeit den Mut und das Selbstvertrauen sehr in den Mittelpunkt seiner Kommunikation mit der Mannschaft gestellt. Unser Selbstverständnis kann natürlich nicht sein, dass wir auf einfache Weise an die alten Erfolge aus alten Zeiten anknüpfen. Das wäre naiv. Trotzdem arbeiten wir alle daran, dass sich unser Selbstverständnis wieder dahin entwickelt, vor niemandem Angst zu haben und daran zu glauben, dass man in einem Spiel jeden Gegner schlagen kann. Wenn man diese Grundhaltung entwickelt und Woche für Woche auf den Platz bringt, dann wird man auch erfolgreich sein. In welcher Form, das werden wir dann sehen. Diese Generation von Spielern muss jetzt als Team zusammenwachsen und sagen, dass sie den Verein nach vorne bringen will – unabhängig davon, was Werder mal vor 25 Jahren erreicht hat.“

… die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit: „Ich freue mich immer darüber, wenn Spieler sich aus der U23 heraus in die Profimannschaft entwickeln und dort dann nachhaltig Leistung zeigen. Ich glaube, dass es für uns als Klub in der Zukunft sehr wichtig sein wird, regelmäßig Spieler so zu entwickeln. Florian Grillitsch war es im letzten Jahr, dieses Jahr ist es Maximilian Eggestein, vielleicht sehen wir in der Rückrunde noch einen weiteren oder in der neuen Saison.“

… seine eigenen Erfahrungen in Wintertrainingslagern als Spieler: „Um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht so viele mitgemacht. Otto Rehhagel war kein Freund von Trainingslagern, im Winter sind wir eigentlich nie weggefahren. Außerdem gab es zu der Zeit noch Hallenturniere. Alle Spieler, die unter 1,80 Meter groß waren und technisch gut, haben gespielt. Und Spieler wie ich, die technisch nicht so großartig und 1,90 Meter groß waren, die mussten zu Hause bleiben und haben trainiert.“

