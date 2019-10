„Es gibt im Moment keinen Grund, darüber zu reden“

Gut gelaunt auf dem Freimarkt: Fin Bartels. (nordphoto)

Fin Bartels ist ein ausgesprochen geduldiger und höflicher Mensch. Seit rund zwei Jahren ist er fast durchgehend verletzt. Klar, dass ihm da immer wieder die gleichen Fragen gestellt werden. Wie geht es dir? Wann kannst du wieder spielen? Und Bartels beantwortet sie immer wieder geduldig und zeigt sogar Verständnis für die Journalisten: „An meiner Situation hat sich zuletzt ja nicht so viel geändert. Natürlich werden dann auch diese Fragen immer wieder gestellt.“

So war es am Mittwochabend ebenfalls, als Bartels zu Gast war beim Werder-Abend auf dem Freimarkt. Seine Genesung gehe „im gemächlichen Tempo und kontrolliert voran“, erzählte der 32-Jährige. Zuletzt konnte er immerhin schon wieder individuell auf dem Platz trainieren. „Ich war ein paar Mal draußen und habe auch schon gegen den Ball getreten. Das war ein großer Schritt für mich“, sagte Bartels.

Eines hat er sich in seiner langen Leidenszeit angewöhnt: in Etappen denken, kleine Erfolge würdigen. In einigen Wochen ist dann vielleicht sogar die Rückkehr ins Mannschaftstraining möglich, doch Bartels will lieber keinen konkreten Zeitpunkt nennen. „Ich denke von Tag zu Tag“, betonte er.

448 Tage waren es genau, die der vielseitige Offensivspieler nach seinem Achillessehnenriss aussetzen musste. Anfang März gab er sein Bundesliga-Comeback und wurde gegen Schalke eingewechselt. Es folgte noch ein Kurzeinsatz gegen Leverkusen, dann fiel Bartels wieder aus. Muskuläre Probleme, Rückenschmerzen und zuletzt eine Knie-Operation. Bartels kommt einfach nicht richtig auf die Beine, doch er unterstrich: „Ich bin mir sicher, dass es wieder wird.“

Das Fußballspielen nicht verlernt

Ein paar Jahre will der gebürtige Kieler noch spielen. Das Fußballspielen habe er auch in der langen Ausfallzeit nicht verlernt, sagte Bartels. „Als ich gerade wieder auf dem Platz war, ist mir der Ball nicht meterweit vom Fuß gesprungen. Es geht jetzt vor allem darum, die körperlichen Voraussetzungen zu schaffen.“ Bartels gibt sich locker, will sich nicht zu sehr unter Druck setzen, doch er muss im Laufe dieser Saison irgendwann zeigen, dass er immer noch wichtig sein kann für Werder. Sein Vertrag läuft schließlich im kommenden Sommer aus. Gespräche über eine Verlängerung gab es bislang nicht. Für Bartels ist das kein Grund zur Beunruhigung: „Es gibt im Moment auch keinen Grund, darüber zu reden, besonders aus Vereinssicht. Ich muss erst einmal wieder fit werden.“ Den Wunsch, bei Werder zu bleiben, habe er natürlich, erklärte der Offensivspieler.

Es ist gut vorstellbar, dass Bartels trotz all seiner Verletzungsprobleme einen neuen Kontrakt erhält. Seit 2014 ist er schon bei Werder, und der Verein stärkte ihm auch nach dem Achillessehnenriss den Rücken, indem der Vertrag verlängert wurde. Ein Bartels in guter Form könnte der Mannschaft mit seiner Dribbelstärke und Torgefahr zweifellos immer noch weiterhelfen. Bis zum Comeback ist allerdings weiterhin Geduld gefragt. In dieser schwierigen Phase seiner Karriere genoss es Bartels, auf dem Freimarkt immerhin mal wieder mittendrin zu sein und auf der Bühne im Hansezelt von den Werder-Fans gefeiert zu werden. Ohnehin sei er ein Freimarkt-Fan, erzählte der Stürmer. „Ich mag alles: lecker futtern, Karussell fahren, Pferderennen, Bälle werfen.“ Bleibt zu hoffen, dass Fin Bartels möglichst bald auch mal wieder Bälle für Werder ins Tor schießen kann.