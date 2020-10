Werder spielt genau das, was sie jetzt brauchen: erfolgsorientierten, zweckmäßigen Fußball. Es geht um Punkte, die möglichst früh für einen großen Abstand zu den Abstiegsrängen sorgen sollen. Sie spielen jetzt einfachen Fußball, in dem die Grundtugenden im Vordergrund stehen. Die Defensive beispielsweise harmoniert jetzt deutlich besser als vergangene Saison. Sie wirkt einstudiert und wird sich hoffentlich mit jedem erfolgreichen Spiel weiter festigen. Die Mannschaft spielt nicht den von Florian Kohfeldt gern gesehenen und favorisierten dominanten Fußball. Aber darum geht es im Augenblick auch nicht.

Florian hat durch die vergangene Saison die Erfahrung gemacht, dass der Erfolg über allem steht. Er hat weiterhin klare Vorstellungen, wie er Fußball spielen lassen möchte, attraktiv und offensiv. Das wünschen sich alle Fußballfans. Oberstes Gebot ist aber Erfolg – und der ist momentan da. Wie die Mannschaft dahin kommt, ist im jetzt zweitrangig. Da muss der Trainer auch mal von seinen Idealen abrücken.

Es gibt im Team keine dominante Persönlichkeit

Hinzu kommt ein zweiter Aspekt, nämlich wie die Mannschaft personell zusammengestellt ist. Sie ist nicht aus den Spielertypen zusammengesetzt, dass der Trainer seine Gedanken vom Fußball auf den Platz bringen kann. Es gibt in dem Team keine absolut dominante Persönlichkeit. Es ist eine junge Mannschaft, die herangeführt werden muss. Dies ist aber nicht so einfach mit dem Abschied von Claudio Pizarro, ­Philipp Bargfrede oder Fin Bartels. Selbst wenn sie zum Schluss wenig gespielt haben, helfen erfahrene Profis auch im Training, indem sie jüngeren Orientierung und Tipps geben. Es wird also Zeit brauchen, bis Florian Kohfeldt den Werder-Fußball spielen lassen kann, den er sich vorstellt.

Ich bin überzeugt, dass die Mehrzahl der Fans Verständnis hat für die Art, wie Werder aktuell spielt. Sie wollen erfolgreichen Fußball, und der ist aktuell mit keiner anderen Taktik möglich.

Das Umschaltspiel muss sich verbessern

Und es gibt, wie angedeutet, positive Entwicklungen. Der gesamte Defensivverbund steht gut, es werden deutlich weniger gegnerische Chancen zugelassen. Die Mechanismen funktionieren gut, das Miteinander, die Abstimmung, die Arbeit gegen den Ball. Auch das Verhalten bei gegnerischen Standards hat sich verbessert – es fallen durch sie deutlich weniger Gegentore. Verbessern muss sich in den kommenden Partien das Umschaltspiel, sodass schneller nach vorne gespielt und schneller der Abschluss gesucht wird. Dafür sind Milot Rashica und Tahith Chong aufgrund ihrer Geschwindigkeit prädestiniert.

Verändert hat sich auch der Umgang mit Rückschlägen, was vergangene Saison ebenfalls zu den größten Problemen zählte. Siehe das Spiel gegen Hoffenheim, als der Ausgleich nicht dazu geführt hat, dass die Mannschaft auseinandergebrochen ist. Oder der Rückstand in Freiburg, den die Mannschaft ausgeglichen hat und danach bis zum Ende stabil geblieben ist. Das sind wichtige Erfahrungen in der Entwicklung der Mannschaft. Werder funktioniert diese Saison über das Kollektiv. Es ist eine geschlossene Teamleistung, und das gefällt mir sehr gut.

In der Offensive steckt auch noch einiges an Potenzial. Milot Rashica hat die Klasse, den Unterschied auszumachen. Romano Schmid erhält vielleicht auch bald mal eine Chance. Und auch Chong könnte mehr Einsatzzeiten bekommen. Es sind unterschiedliche Spielertypen, die Werder eine gewisse Variabilität geben und auch in den nächsten Spielen den gewünschten Erfolg bringen sollen. Auch wenn der Ausfall von Niclas Füllkrug wehtut.