Herr Bauer, Sie haben immer Stellung bezogen, auch in sportlich schlechten Phasen des Vereins. Nun schweigen Sie öffentlich seit vielen Wochen. Was ist der Grund?

Es ging mir nicht darum, mich zu verstecken. Ich weiß selbst, wie es als Fan ist, wenn Spieler in schlechten Phasen nach jedem Spiel immer das Gleiche sagen: „Wir müssen auf's nächste Spiel schauen. Wir müssen weiter hart arbeiten.“ Irgendwann kann man das als Fan nicht mehr hören. Deshalb habe ich mich bewusst zurückgenommen und versucht, auf dem Platz Gas zu geben.

Es ging nicht darum, sich vor einer unbedachten Aussage zu schützen?

Nein, damit hatte das nichts zu tun, ich wähle die meisten Worte mit Bedacht.

Wie ist die Saison aus Ihrer persönlichen Sicht bisher verlaufen?

Am Anfang habe ich gespielt. Nicht auf meiner angestammten Position, aber jeder ist froh, wenn er spielt. Dann sind die Ergebnisse ausgeblieben und damit wird die Leistung jedes einzelnen Spielers anders gesehen. Unterläuft einem Spieler, der ansonsten ein gutes Spiel macht, ein dummer Fehler, bleibt diese Szene nach einer Niederlage im Gedächtnis. Wird das Spiel gewonnen, ist die Szene nur eine Randnotiz. Und es war klar, dass die Innenverteidiger in der Dreierkette nicht meine Idealposition ist. Trotzdem war es eine gute Erfahrung, auf einer anderen Position meine Einsätze zu bekommen.

Ist die Position des Innenverteidigers der Grund, weshalb es für Sie noch nicht so gut läuft?

Sie ist sicher auch ein Grund. Ich habe im Pokal gegen Hoffenheim das Spiel auf meiner angestammten Rechtsverteidigerposition gemacht. Da war zu sehen, was meine Stärken sind und was mich auszeichnet. Da haben wir auch gewonnen. Ich bin froh, dass wir jetzt wieder mit einer Viererkette spielen, das ist ein Vorteil für mich, auch wenn ich es aktuell in den Spielen nicht zeigen kann.

Der Trainerwechsel markiert für Sie persönlich einen Bruch, seitdem sitzen Sie draußen. Verstehen Sie das?

Es ist schwer, das zu erklären. Und es ist eine Frage für den Trainer.

Was tun Sie, um die Situation zu verändern?

Im Training Gas geben, im Kraftraum an der körperlichen Verfassung arbeiten, ein paar Extraschichten einlegen. Am Ende entscheidet der Trainer.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Florian Kohfeldt?

Wir sind im Austausch, er coacht mich viel. Vergangene Woche hatten wir ein Gespräch in seinem Büro, in dem er mir erklärt hat, was er auf meiner Position sehen will.

Es gibt Spieler, die in schwierigen Phasen vom Trainer in den Arm genommen werden müssen, andere brauchen Feuer unter dem Hintern. Was für ein Typ sind Sie?

Ich brauche Kommunikation, ein Feedback vom Trainer. Das führt bei mir zu Motivation.

Bekommen Sie das von Kohfeldt?

Ja.

Wie war Ihr Verhältnis zu Alexander Nouri?

Sehr gut. Menschlich ist er ein Top-Trainer, einer, der sich auch privat für seine Spieler interessiert. Auch für die privaten Probleme. Es ist schade, dass wir sein Aus nicht verhindern konnten.

Von außen betrachtet ist es ganz einfach: Unter Nouri waren Sie gesetzt, unter Kohfeldt haben bisher keine Minute gespielt. Für Sie persönlich ist der Trainerwechsel negativ.

Wenn man alleine die Einsatzzeiten sieht, natürlich. Das Positive ist, dass es wieder eine Viererkette gibt, das kommt mir entgegen. Wir haben zwei der letzten vier Spiele gewonnen, da hat der Trainer fast alle Argumente auf seiner Seite. Es ist für mich in Ordnung, wenn der Trainer diese Entscheidung trifft. Natürlich habe ich neben der Mannschaft aber auch meine persönliche Entwicklung im Blick.

Ist es für Sie schon eine Option, sich im Winter nach einem anderen Verein umzuschauen?

Natürlich macht man sich Gedanken über einen Wechsel, aber bis zur Winterpause sind es noch ein paar Spiele, bis zum Ende der Transferphase sogar noch ein paar mehr. Genügend Zeit um zu sehen, wie sich alles entwickelt. Ich bin dankbar, hier zu sein und für Werder zu spielen. Ich habe mich bewusst für Werder entschieden und habe hier bisher eine geile Zeit gehabt. Wir werden uns zusammensetzen, die Situation analysieren und schauen, welche Möglichkeiten es gibt.

Haben Sie Werder schon Signale ausgesandt, dass Sie an einen Wechsel denken?

Mein Berater und Frank Baumann stehen im Austausch miteinander.

Gibt es Angebote, die reizvoll für Sie sind?

Es gibt auf jeden Fall Optionen, die interessant sind.

Während Sie in der Dreierkette spielen musste, hat Theo Gebre Selassie auf der rechten Außenbahn Punkte gesammelt. Hat es Ihnen am Ende geschadet, als Innenverteidiger spielen zu müssen?

Das muss der Trainer entscheiden. Ich habe erst ein Spiel auf meiner Position gemacht, und das war ordentlich. Der Trainer sieht im Moment Theo vorne, das habe ich zu akzeptieren. Ich bin immer bereit und da, wenn ich spielen darf.

Sie haben im Sommer Ihre Ernährung umgestellt. Hat sich das auf Ihre Leistung ausgewirkt?

Nein, die Umstellung galt nur für drei Monate, einen Zusammenhang gibt es da überhaupt nicht. Ich achte bewusster auf das, was ich esse.

Sie waren immer wichtig für den Teamspirit, den Zusammenhalt in der Mannschaft. Verändert sich diese Rolle, weil sie kein Stammspieler mehr sind?

Ich bin sicher nicht mehr so gut drauf wie zu Zeiten, in denen ich immer gespielt habe. Das ist menschlich. Meine Rolle im Team hat sich aber nicht verändert. Wir haben privaten Kontakt, gehen zusammen etwas essen. Da ist alles gut.

Können Sie in Ihrer aktuellen Situation trennen zwischen Beruf und Privatleben?

Es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es. Man muss das große Ganze betrachten: Wir haben einen privilegierten Job, verdienen gutes Geld, spielen vor tausenden von Leuten, die einem zujubeln. All das darf man nicht außer Acht lassen. Man muss demütig sein, und das versuche ich zu sein.

Überrascht Sie der sportliche Aufschwung?

Keinesfalls. Ich weiß und wusste, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Das war schon in der Vergangenheit zu sehen, zum Teil auch zu Beginn der Saison.

Sie haben darüber nachgedacht, einen russischen Pass zu beantragen, um eventuell für Russland die WM zu spielen. Ist das definitiv vom Tisch?

Gemeinsam mit meiner Familie habe ich entschieden, das nicht zu machen. Ich hätte im Gegenzug meinen deutschen Pass abgeben müssen, das wollte ich nicht und meine Eltern auch nicht. Sie haben damals für den deutschen Pass gekämpft.

Das Gespräch führte Christoph Sonnenberg.