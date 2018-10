Erst verpasste er den Bundesliga-Auftakt gegen seinen Ex-Klub Hannover, jetzt fehlte Martin Harnik auch beim Heimspiel gegen Wolfsburg. Beide Male gab Werder muskuläre Probleme als Grund für den Ausfall an. Die Ursache sei jeweils identisch gewesen, wie Harnik nun der „Bild“ sagte. „Es ist ein Beckenschiefstand. Das Becken hat sich verdreht und dadurch hat der Rücken zugemacht. Am Ende der Kette standen zuletzt zwei Mal Probleme mit dem Muskel.“

Erstmals sei die Verletzung nach dem Testspiel gegen Venlo Ende Juli aufgetreten. „Und dann habe ich es so ein bisschen mit mir herumgeschleppt. In der Vorbereitung war es das linke Bein, jetzt ist es das rechte. Aber es ist ein und dieselbe Ursache“, erklärte der Stürmer. Harnik absolvierte dennoch bereits fünf Ligaspiele für Werder. Etwas beeinträchtigt habe ihn die Verletzung allerdings. „Rückblickend betrachtet hat die Verletzung schon ein bisschen Einfluss genommen. Auf Beweglichkeit, aufs Tempo – da hat schon ein bisschen gefehlt“, sagte der 31-Jährige, der hofft, bis zum Schalke-Spiel am 20. Oktober wieder fit zu sein.

