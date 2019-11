Fin Bartels arbeitet wieder einmal an einem Comeback, spätestens in Werders Winter-Trainingslager will er wieder mitmischen. (nordphoto)

Herr Bartels, es heißt immer: Ein verletzter Spieler trainiert sogar noch mehr als ein gesunder. Stimmt das? Wie sieht ein normaler Tag bei Ihnen derzeit aus?

Fin Bartels: Die Aussage kann ich bestätigen. Es fängt morgens früh an mit einem Check. Dann folgen meist ein Training im Kraftraum und danach eine Behandlung. Seitdem ich wieder auf den Platz gehen kann, habe ich nachmittags oft eine Einheit draußen und danach eventuell noch eine Behandlung. Man ist also schon ein paar Stunden länger eingebunden als sonst – von morgens bis zum späten Nachmittag.

Nach Ihrer Knie-Operation im August können Sie inzwischen wieder individuell mit dem Ball trainieren. Wie geht das Aufbautraining voran?

Ich fühle mich gut. Zuletzt habe ich viel mit Ludde (Ludwig Augustinsson, Anm. d. Red.) zusammen gemacht, der schon einen Schritt weiter ist als ich. Ich bin guter Dinge, dass es auch bei mir nicht mehr Ewigkeiten dauert, bis ich wieder an die Mannschaft heranrücke.

Also sehen wir Sie noch vor Weihnachten wieder im Mannschaftstraining?

Gerne, aber vor allem möchte ich zum Start der Winter-Vorbereitung voll da sein. Wenn es Anfang Januar ins Trainingslager nach Mallorca geht, würde ich gerne dabei sein. Das ist mein großes Ziel. Alles, was vorher geht, nehme ich gerne mit, aber mache mir da nicht zu viel Druck.

Und das noch größere Ziel ist es, in der Rückrunde wieder in der Bundesliga zu spielen?

So wünsche ich es mir. Aber man muss wirklich von Tag zu Tag schauen. Es geht mal einen Tag bergauf und dann gibt es wieder einen kleinen Rückschlag. Das ist schon eine Art Achterbahnfahrt. Im Moment bin ich aber guter Dinge und auf dem Weg nach oben.

Was sind das für Rückschläge?

Du steigerst ja immer die Belastung und machst dann wieder Dinge, die du vorher noch nicht machen konntest. Dann kann es eben sein, dass sich das Knie doch nochmal meldet. Man tastet sich heran, muss die Belastung auch mal wieder zurückfahren, weil das Knie reagiert.

Sie haben sich im Testspiel gegen Eibar am Knie verletzt und mussten im August operiert werden. Anfangs hieß es von Vereinsseite, Sie würden nur rund vier Wochen lang fehlen. Inzwischen sind mehr als drei Monate vergangen. Wie kam es dazu?

Vier Wochen waren sehr optimistisch. Es war natürlich nicht der Wunsch, dass es sich so lange hinzieht, aber man muss das Knie eben langsam aufbauen. Es geht für mich darum, dass ich wieder vollends gesund werde und nicht nur noch diese Saison spiele, sondern ein paar Jahre mehr. Wir machen das jetzt ruhig und vernünftig, deswegen dauert es länger. Dazu sieht man natürlich erst, was wirklich gemacht werden muss, wenn man bei der Operation ins Knie hineinschaut. Und das war ein Tick mehr als ursprünglich gedacht.

Sie haben ein unglaubliches Verletzungspech hinter sich. Es fing an mit dem Achillessehnenriss im Dezember 2017. Im März 2019 haben Sie Ihr Comeback gegeben, zwei Bundesliga-Spiele bestritten und fielen dann wieder mit muskulären Problemen aus. Haben Sie damals zu früh angefangen?

Nein, ich hatte ja schon zwei Spiele bei der U23 gemacht und dann die zwei Spiele bei den Profis. Vorher hatte ich auch schon trainiert. Und nach so langen Verletzungen passiert es oft, dass ein Muskel zwickt, wenn man wieder voll in der Belastung drin ist. Vielleicht wollte ich dann nach den muskulären Problemen etwas zu früh wieder spielen, wollte unbedingt noch zwei, drei Spiele machen, aber es gab einen Rückschlag, und dann war die vergangene Saison gelaufen. So etwas wollen wir jetzt vermeiden. Deshalb muss ich noch genauer hineinhorchen in meinen Körper.

Wie schwierig ist es, geduldig zu bleiben?

Wenn man mittrainiert, will man natürlich Vollgas geben. Aber wenn man etwas spürt, muss man eben doch mal eine Einheit auslassen und individuell trainieren. Das muss ich lernen – dass man nicht immer Vollgas geben kann.

Seit fast zwei Jahren müssen Sie immer wieder Rückschläge im Heilungsprozess verkraften. Wird man da nicht irgendwann wütend, enttäuscht oder frustriert?

Das trifft alles ein bisschen zu. Nach dem Achillessehnenriss wusste ich, dass es lange dauert. Damit konnte ich mich arrangieren. Aber dann denkst du, dass du wieder spielen kannst, weil die Achillessehne wieder gut ist, und dann meldet sich auf einmal der Rücken, das Knie oder das Sprunggelenk im Trainingslager vor der Saison. Das wirft einen zurück und ermüdet einen vom Kopf her. Man ist enttäuscht und sauer. Dass die Knieoperation nötig wurde, war auch nochmal ein Riesenschlag, nachdem ich vier Wochen lang die Vorbereitung mitgemacht hatte. Aber ich weiß jetzt, dass ich das Knie in Ruhe aufbauen muss und habe den Kopf oben.

Was hat Sie in diesen harten Momenten, in denen die Enttäuschung riesengroß war, zum Weitermachen motiviert?

Jedes Heimspiel, das ich oben auf der Tribüne erlebe, spornt mich an. Man will unbedingt wieder runter auf den Platz, wo die Kollegen stehen. Da sieht man, was einen antreibt. Nach einer gewissen Phase der Frustration ging es immer wieder aufwärts. Ansonsten müsste ich es sein lassen, und diese Option gibt es für mich noch nicht.

An ein Karriereende haben Sie also nie gedacht?

Nein, ich bin noch nicht fertig.

Wenn Sie die Heimspiele verfolgt haben, hatten Sie zuletzt wenig Grund zum Jubeln. Werder ist seit sieben Ligaspielen ohne Sieg. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage?

Es ist verdammt bitter, wenn man durchweg nicht schlecht spielt, aber einfach zu wenige Punkte hat. Irgendwann kommt dann natürlich Unruhe auf.

Viele Fans glauben, dass so ein Typ wie Fin Bartels der Mannschaft derzeit guttun würde. Sind Sie auch davon überzeugt, dass Sie dem Team auf Anhieb weiterhelfen können, wenn Sie wieder richtig fit sind?

Insgesamt machen wir es im Spiel nach vorne im Moment gut, auch wenn wir die eine oder andere Chance zu viel liegen lassen. Trotzdem wünsche ich mir, dass ich wieder eine Rolle spiele, aber vorher muss ich mich hinten anstellen, mich aufdrängen und dann die Einsatzzeiten, die ich eventuell kriege, nutzen.

Ihr Spiel lebt von kurzen Sprints, schnellen Drehungen, intensiven Dribblings. Haben Sie die Sorge, dass diese Explosivität unter der langen Verletzungspause leiden könnte?

Nein. Als der Achillessehnenriss ausgeheilt war, war alles wieder so wie vorher. Meine Werte waren richtig gut. Ich bin weiterhin nicht ganz langsam und bin überzeugt davon, dass dieses Element in meinem Spiel erhalten bleibt.

Sie sind verheiratet und haben drei Kinder. Wie wichtig war der Rückhalt durch die Familie während Ihrer langen Leidenszeit?

Enorm wichtig. Das Negative, was einen belastet, vergisst man zu Hause sofort, weil meine Kinder damit nichts am Hut haben. Die kommen einfach angelaufen und freuen sich darüber, ihren Papa zu sehen. Und dann brauchst du nicht lange, um alles hinter dir zu lassen, was dir gerade auf den Senkel geht. Die ganze Familie ist ein riesiger Rückhalt für mich, auch meine Frau und der Rest der Familie.

Fragen Ihre Kinder schon mal nach, wann Papa wieder auf dem Platz steht und Tore schießt?

Sie wünschen sich das natürlich. Meine Kinder sind immer mit im Stadion. Sie turnen dann oft drinnen rum, weil es dort Spielzeug gibt. Aber meine mittlere Tochter hat jetzt zu mir gesagt, dass sie sich auch mal eine Halbzeit anguckt, wenn ich wieder fit bin.

Sie sind bei den Heimspielen dabei, sind auch oft in der Kabine. Wie eng ist der Kontakt zur Mannschaft während solch einer langen Verletzungspause?

Der Kontakt ist sehr eng. Ich sehe die Truppe täglich. Was fehlt, sind natürlich die Einheiten auf dem Feld. Die Emotionen auf dem Platz erlebst du nicht hautnah mit, aber ich fühle mich trotzdem komplett als Teil der Mannschaft.

Sprechen Sie auch regelmäßig mit Trainer Florian Kohfeldt?

Na klar, wir sind regelmäßig im Austausch. Er weiß aber, dass er mich nicht jeden Tag nach meinem Befinden fragen muss.

Merken Sie, dass die Werder-Fans Sie auch nicht vergessen haben?

Ja, das bewegt mich am meisten. Wie man nach fast zwei Jahren trotzdem Woche für Woche Zuspruch bekommt. Ich habe viele Gespräche geführt, in denen mir Fans gesagt haben: Du fehlst uns. Und sie haben mir gewünscht, dass ich wieder zurückkomme. Sowas baut einen enorm auf. Es ist ein tolles Gefühl, dass ich nicht in Vergessenheit geraten bin.

Als sie im März beim Spiel gegen Schalke Ihr Comeback gegeben haben, stand bei Ihrer Einwechslung das ganze Weserstadion auf und hat gejubelt. Wie haben Sie diesen Moment erlebt?

Das war Gänsehaut pur und einer der emotionalsten Momente in meinem Leben. Da will ich gerne nochmal hin. Natürlich kann ich das nicht nach jeder Verletzung in der gleichen Intensität erwarten, aber wenn es zumindest ähnlich werden würde, wäre das schön.

Ihr Vertrag bei Werder läuft am Saisonende aus. Erhöht das den Druck, schnell wieder fit zu werden?

Ich will ja fit werden, will nochmal spielen und zeigen, dass ich noch leistungsfähig bin. Im Vordergrund steht für mich die Gesundheit. Nur wenn ich richtig fit bin, kann ich bei Werder oder vielleicht woanders weiterspielen. Am liebsten würde ich natürlich noch ein bisschen länger bei Werder bleiben, aber aktuell besteht auch kein Grund für intensive Gespräche.

Nach dem Achillessehnenriss hat Werder Ihren Vertrag schon einmal verlängert. Zuletzt hat Sportchef Frank Baumann angedeutet, dass er sich eine erneute Vertragsverlängerung vorstellen kann. Das muss Sie doch freuen, oder?

Ich muss vor allem fit werden, und dann werden wir mit Sicherheit Gespräche darüber führen, ob es weitergeht oder nicht. Ich sehe das ganz entspannt.

Oft wird bei Vertragsverlängerungen schon an den nächsten Vereinswechsel gedacht und eine Ausstiegsklausel in den Kontrakt eingebaut. Sie waren dagegen immer mehrere Jahre bei Ihren Vereinen. Sind Sie so treu?

Ich habe mich eben immer wohlgefühlt. Das ist für mich ein Riesenpunkt. Ich fühle mich bei Werder jetzt auch sauwohl. Deswegen muss ich auch nicht nochmal ganz woanders hin.

Kiel, Rostock, St. Pauli und Werder – Sie haben bisher ausschließlich in Norddeutschland gespielt. Wollen Sie nicht noch einmal etwas anderes von der Welt sehen?

Das kann ich ja durch Reisen, im Fußball muss das nicht zwangsläufig sein. Es war nicht meine Absicht, nur im Norden zu bleiben, aber es hat irgendwie immer gepasst. Als der Vertrag in Rostock auslief, kam St. Pauli. Als der Vertrag bei St. Pauli auslief, kam Werder.

Sie sind in Kiel geboren. Würden Sie sich als typischen Norddeutschen bezeichnen?

Ja, das passt schon ganz gut, auch vom Charakter her. Ich bin norddeutsch bodenständig und eher ruhig. Außerdem habe ich hier im Norden die Familie und die Freunde alle in der Nähe.

Nicht im Norden geblieben ist Max Kruse, Ihr einstmals kongenialer Partner im Werder-Sturm. Er spielt jetzt in Istanbul für Fenerbahce. Haben Sie noch Kontakt zu ihm?

Es ist schon eine Weile her, dass wir uns mal geschrieben haben. Da hat er mir geschrieben, dass er sich dort gut fühlt. Ich wünsche ihm natürlich nur das Beste.

Wer wird denn der neue Max Kruse, wenn Sie wieder fit sind? Mit wem aus dem aktuellen Kader harmonieren Sie auf dem Platz ähnlich gut?

Max ist als Typ und als Spieler einmalig. Aber wir haben auch richtig gute Spieler in unserem Team. Milot Rashicas Entwicklung ist der Wahnsinn. Yuya Osako ist ein Spieler mit enormer Qualität – Leo Bittencourt auch.

Sie wollen noch mehrere Jahre spielen, wie Sie gesagt haben. Irgendwann ist die Karriere aber vorbei. Haben Sie Pläne für die Zeit danach?

Natürlich denkt man darüber nach. Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, im Fußball zu bleiben. Dafür freue ich mich einfach zu sehr auf die Wochenenden mit der Familie, die ich jetzt über eine sehr lange Zeit nicht hatte. Ich musste zig Hochzeiten und Geburtstage absagen.