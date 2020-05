Es geht wieder los bei Werder! Seit dem gestrigen Donnerstag ist in Bremer normales Mannschaftstraining erlaubt. Ab sofort läuft die Vorbereitung auf den Wiedereinstieg in die Liga mit dem Heimspiel gegen Leverkusen am 18. Mai. „Es ist ein großes Privileg, wieder Sport machen zu dürfen, obwohl es für die breite Bevölkerung nicht möglich ist„, sagt Florian Kohfeldt. Er ist sich der speziellen Situation des Fußballs bewusst, gibt aber trotzdem zu: „Es herrscht große Freude darüber, dass wir wieder spielen dürfen.“

Wochenlang durften die Bremer nach Vorgabe der Bremer Politik nur mit maximal vier Spielern auf dem Platz trainieren, jetzt darf mit dem kompletten Kader geübt werden. In den Einheiten geht es nun darum, sich möglichst schnell wieder an das Spiel zu gewöhnen. Das wird über Übungsformen versucht, in denen vier gegen vier oder sechs gegen sechs Spieler spielen. Natürlich geht es um vermehrt um Zweikämpfe. Und auch Standards gehören zum Programm. „Es ist sehr viel Freude im Training zu spüren", sagt Kohfeldt. Spielfreude, Intensität, Zweikämpfe, Aggressivität: All das soll ins Spiel gegen Leverkusen transportiert werden.

Eine Auswahl wie wohl nie zuvor in der Saison

Wer gegen Leverkusen aufläuft, steht natürlich noch nicht fest. Sicher ist, dass der Trainer eine Vielzahl an Möglichkeiten hat. „Bargfrede und Bartels stehen zur Verfügung", sagt Kohfeldt. „Ich habe eine Auswahl wie wohl nie zuvor in der Saison." Hinzu kommt, dass zumindest im konditionellen Bereich kontinuierlich gearbeitet werden konnte. Was zur Folge hat, dass „alle Spieler fitter als vor der Pause sind". Lediglich die Langzeitverletzten Niclas Füllkrug, Kevin Möhwald und Ömer Toprak fehlen. Dazu muss Davy Klaassen aufgrund einer Gelb-Sperre pausieren.

Eine Woche, so die Vorgabe der Politik, muss die Mannschaft sich vor dem ersten Spiel in Quarantäne begeben. Werder wird dafür das Parkhotel in Bremen beziehen, wo sich die Mannschaft auch sonst auf Heimspiele vorbereitet. Die Anfahrtswege zu den Trainingsplätzen am Weserstadion sind kurz, was ein wichtiges Kriterium für die Wahl war. Wann genau Werder ins Parkhotel zieht, wird am Wochenende entschieden.

Trainiert wird bis dahin fast ausschließlich im Weserstadion. Zum einen, weil nur dort ausgeschlossen werden kann, dass Zuschauer kommen. Aber auch, um sich an die spezielle Atmosphäre zu gewöhnen, in einem Stadion ohne Zuschauer zu spielen. „Im Fußball ist es eigentlich nicht möglich, den Wettkampf zu simulieren, weil keine 40.000 Zuschauer zum Training kommen. Jetzt ist es möglich, deshalb werden wir es tun", sagt Kohfeldt. Einen kleinen Vorteil haben Geisterspiele also doch.