Endlich wieder am Ball: Theo Gebre Selassie hatte Werder seit der Adventszeit gefehlt. (nordphoto)

Sein letztes Spiel für Werder liegt schon eine Weile zurück. Vor Weihnachten war das, beim 1:6 in München verletzte er sich schwer am Oberschenkel. Es war jener Dezember, der Werder die Wende bringen sollte, der den Verein in Wirklichkeit aber noch tiefer ins Unglück stürzte. Nicht nur in München ging die Mannschaft damals chancenlos ein, auch gegen Paderborn (0:1), Mainz (0:5) und Köln (0:1) sah es nicht wirklich besser aus.

In Leipzig nun wirkte Gebre Selassie erstmals wieder mit – und hatte nicht das Gefühl, viel verpasst zu haben. Nicht nur wegen der erneuten Niederlage ohne eigenes Tor, auch wegen der Standardgegentore, die vielleicht deshalb so heißen, weil sie bei Bremer Bundesligaspielen inzwischen einfach dazu gehören. „Das Thema hatten wir diese Saison schon“, analysierte Gebre Selassie in seinem ersten Befund nach dem Spiel und sagte mit Blick auf die beiden Leipziger Tore zum 0:1 und 0:2 aus Bremer Sicht, die nach einem Freistoß und einer Ecke fielen: „Das darf uns nicht passieren. Wir müssen da anders dran bleiben, so lange, bis der Ball im Tor liegt. Wir müssen das wieder besprechen und noch deutlicher sagen, dass das für uns tödlich ist in diesen Situationen.“ Das klang auch für ihn wie ein Déjà-vu.

„Froh, es überlebt zu haben“

Er selbst wenigstens, dessen Rückkehr vom Trainer herbeigesehnt wurde, kam einigermaßen ordentlich durch dieses erste Spiel nach so lange Pause. „Es war ganz okay für den ersten Einsatz“, meinte Gebre Selassie, „ich persönliche bin froh, nach zwei Monaten Pause nun die ganze Woche wieder mit der Mannschaft verbracht zu haben und ein ganzes Spiel zu absolvieren. Zum Ende der Partie war es aber schon schwierig für mich, gegen eine solche Mannschaft wie RB Leipzig zu spielen, die einen Wahnsinns-Tempofußball spielt.“ Er sei froh, das „überlebt zu haben“, erklärte der Tscheche, auch wenn er mit Blick auf seinen lädierten Körper nicht wirklich rundum zufrieden wirkte. Es sei nicht alles gut, aber „alles im Rahmen mit meinem Oberschenkel. Es ist okay, ich kann ohne Schmerzen spielen“.

Immerhin konnte er wieder mitwirken, auch wenn er erwartungsgemäß als rechter Außenverteidiger kein entscheidender Faktor sein konnte in diesem Bundesligaspiel. Noch schlimmer sei es gewesen, von der Tribüne zusehen zu müssen, betonte er. Denn natürlich beschäftige ihn nach alle den Jahren in Bremen die Situation des Vereins. „Es lässt mich auch im Alltag nicht los“, erklärte Gebre Selassie, „es ist keine einfache Situation, es ist kritisch. Aber man muss es irgendwie im Kopf schaffen für die zwölf Spiele, die wir bis zum Ende jetzt noch haben. Es ist keine Mission Impossible. Wir brauchen einfach ein paar gute Ergebnisse, ich bin zuversichtlich, dass es klappt.“

Hoffnung macht das BVB-Spiel

Dieses Vertrauen zieht er nicht aus den Eindrücken vor Ort in Leipzig, sondern vor allem aus dem Pokalspiel vor zwei Wochen gegen Dortmund, das er noch als Zuschauer verfolgte: „Da haben die Jungs gezeigt, was uns Mut machen sollte: Wenn wirklich jeder auf dem Platz seine Top-Leistung bringt und jeder für den anderen da ist, dann ist alles möglich. Wenn nicht, dann wird das nichts.“

Dortmund kommt nun wieder in Weserstadion, diesmal zum Bundesligaduell zwischen Abstiegskandidat und Meisterschaftsanwärter. „Und dann“, betonte Gebre Selassie noch, „ist wieder Davie Selke vorne dabei, diese Präsenz in der Spitze brauchen wir im Moment sehr für unser Spiel.“ Auch dafür schätzt Florian Kohfeldt seinen Mr. Zuverlässig auf der rechten Außenbahn. Er lässt alle Schnörkel weg, auf dem Platz und in der Analyse.