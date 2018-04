Die Medienrunde mit Milos Veljkovic hatte kaum angefangen, da sagte der Verteidiger einen dieser Sätze, wie man ihn in Bremen schon seit Wochen immer wieder gehört hatte. "Wir haben den Abstiegskampf noch nicht abgeschrieben", versicherte der serbische Nationalspieler. Sieben Punkte liegen zwischen den Bremern und dem Relegationsplatz 16, zwölf Punkte sind an den übrigen vier Spieltagen noch zu vergeben. Ein komfortables Ruhekissen – aber keines, das den Bremer Ehrgeiz angreifen sollte, zumal das rechnerische Risiko eines Abstiegs noch besteht. "Wir sind hellwach und wollen gegen Stuttgart gewinnen", betonte Veljkovic. Gegen die Schwaben könnte Werder am Sonnabend sogar rechnerisch den Klassenerhalt fix machen, falls Wolfsburg, Freiburg und Mainz bei einem gleichzeitigen Werder-Sieg allesamt verlieren sollten.

Das Minimalziel wäre damit erreicht, an größere Feierlichkeiten wird in der Mannschaft allerdings nicht gedacht. "Es ist keine Party geplant", bestätigte Veljkovic. "Es gibt auch keinen Grund dafür." Werder habe schließlich andere Ziele, als gerade so eben über dem Strich zu stehen. Dass angesichts der Erleichterung, die der rechnerische Klassenerhalt bedeuten würde, aber nicht doch eine kleine Feier steigen könnte, wollte Veljkovic dann doch nicht ausschließen – erst recht nicht mit Stimmungskanonen wie Jaroslav Drobny in der Mannschaft.

Optimistisch zur WM

Veljkovic gehört zu denjenigen Werder-Profis, für die auch das nahende Saisonende noch nicht gleichbedeutend mit dem Start in den Sommerurlaub ist. Schließlich hat der 22-Jährige beste Chancen, mit Serbien bei der WM in Russland teilzunehmen. Wie gut Veljkovics Aussichten auf eine Nominierung und Spielzeit tatsächlich sind, ist noch nicht abzusehen. Der Innenverteidiger ist aber zuversichtlich: "Ich weiß es nicht hundertprozentig", schränkte Veljkovic ein, "aber ich gehe davon aus, dass ich spielen werde." Unter Florian Kohfeldt ist Veljkovic endgültig in der Bundesliga angekommen, lernt auch gerade spielerisch immer mehr dazu. "Er ist sehr gut für meine Entwicklung", betonte Veljkovic.

Kohfeldts jüngste Verlängerung bis 2021 könnte also auch gut dazu geeignet sein, Veljkovic von einem längeren Verbleib zu überzeugen. Dessen Vertrag in Bremen läuft noch bis 2019. "Es ist möglich, dass ich noch vor der WM verlängere", erklärte Veljkovic. Wenn es nach dem Geschmack des Serben geht, sollte sich auch noch ein anderer Werderaner Hoffnung auf die WM machen: Max Kruse nämlich. "Er hat die Qualität und ist ein sehr guter Spieler", lobte Veljkovic seinen Mannschaftskollegen.