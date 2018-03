Vor dem Spiel gegen Mönchengladbach

"Es ist mit einem offensiven Spiel zu rechnen"

Christoph Bähr

Ein unangenehmes Spiel erwartet Werder am Freitag - in vielerlei Hinsicht. MEIN-WERDER-Reporter Christoph Bähr fasst im Vorfeld die Pressekonferenz zu der Partie am Niederrhein zusammen.