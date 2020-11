Die Länderspielpause will Trainer Florian Kohfeldt für einen taktischen Block nutzen. (nordphoto)

Werders Fußball wirkt immer noch unrund, die Probleme in der Offensive sind offensichtlich. Es ist trotz des respektablen Saisonstarts mit zehn Punkten aus sieben Spielen bestimmt nicht alles gut bei der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt, aber es gibt auch positive Entwicklungen und Gründe zur Hoffnung.

1. Das Spiel gegen den Ball:

Das Wichtigste zuerst: Werder hat den Schnitt an Gegentoren von etwas mehr als zwei pro Spiel aus der vergangenen Saison auf knapp 1,3 pro Partie in dieser Spielzeit gedrückt. Nun könnte man argumentieren, dass die ganz großen Gegner bisher ja noch nicht vorstellig wurden. Andererseits setzte es gegen die sechs der sieben bisherigen Kontrahenten - Arminia Bielefeld als Aufsteiger ausgenommen - in den Spielen der vergangenen Saison im Schnitt auch 1,66 Gegentore und damit deutlich mehr als in dieser noch frischen Spielzeit.

Das Spiel hat sich insofern verändert, dass viele defensive Elemente stärker in den Vordergrund rücken. Angesichts der Zahlen der vergangenen Saison eine unvermeidbare Anpassung. Die Basis des Bremer Spiels ist nun die Arbeit gegen den Ball. Und die ist ziemlich gut. Werders Pressing greift unabhängig von den unterschiedlichen Spielzonen, zumeist im Mittelfeld, ab und zu auch im Angriff oder als Abwehrpressing. Die Auswahl der Spieler dazu passt, die Idee mit zwei Sechsern vor der Abwehr und drei Innenverteidigern dahinter verstärkt das Zentrum. Die Absicherung eigener Angriffe ist damit sehr gut, Werder steht als eine der wenigen Mannschaften bisher noch ohne Gegentor nach einem Konter da. Werder hat sich in drei von fünf Spielphasen – im geordneten Spiel gegen den Ball, im defensiven Umschalten und bei gegnerischen Standards – teilweise signifikant gesteigert. Das, so hat es Kohfeldt zuletzt oft genug betont, soll als Grundlage für alle weiteren Entwicklungen dienen.

2. Die Effizienz im Angriff:

Es ist richtig, dass Werder Probleme damit hat, sich viele Torchancen herauszuspielen. Man muss aber festhalten, dass die Verwertung der seltenen Gelegenheiten bisher eine Bremer Stärke ist. Werder benötigt – im Vergleich zu einer ganzen Reihe anderer Mannschaften der Liga – nicht besonders viele Chancen, um zum Torerfolg zu kommen. Oft genug saß bereits der erste Torschuss. Geht es um die Essenz des Spiels, die mühsame Vorarbeit letztlich auch zu veredeln, ist Werder eine der besten Mannschaften der Liga. Doch derzeit kann niemand fest davon ausgehen, dass dieser positive Trend sich hartnäckig hält.

3. Die neue Stabilität:

Werder knickt auch in engen Spielen nicht mehr nach dem ersten Rückschlag ein. Partien wie zuletzt gegen Köln, Frankfurt, Hoffenheim oder in Freiburg gingen in der vergangenen Saison fast schon nach Schema noch verloren, weil die Mannschaft ein Gegentor nach einem Standard kassierte oder ein Spieler sich einen entscheidenden Fehler erlaubte. Werder erweist sich bisher als deutlich resistenter und kann mit kleinen oder großen Enttäuschungen offenbar besser umgehen. Das wirkt deutlich reifer als noch vergangene Saison.

4. Die Trümpfe in der Hinterhand:

Niclas Füllkrug kann eine 15-Tore-Saison hinlegen, wenn der Angreifer einigermaßen gesund bleibt. Das ist eine Wette auf die Zukunft, die auch nach hinten losgehen kann, sollte Füllkrug länger ausfallen. Aber das Potenzial beim Mittelstürmer ist vorhanden. Ähnlich sieht es bei Ludwig Augustinsson aus, neben Füllkrug bis zu seinem Ausfall der beste Bremer Feldspieler. Füllkrug und Augustinsson, die vergangene Saison zusammen lediglich auf 20 Einsätze in der Liga kamen, sind nach ihrer Genesung Hoffnungsträger. Milot Rashica und Tahith Chong könnten schon bald sehr wichtig werden. Rashicas Tore fehlen bisher, seine Qualitäten sind aber grundsätzlich ein Faktor für die kommenden Wochen – ebenso wie die von Chong. Alle diese vier Spieler waren bisher aus unterschiedlichen Gründen quasi in Kurzarbeit, die Umstellung auf Vollzeit sollte sich auch positiv auf das Bremer Spiel auswirken.

5. Die Entwicklung:

Worum geht es in dieser Saison für Werder? Um den Klassenerhalt, der steht über allem. Um die Entwicklung junger Spieler, die dürfte angesichts der finanziellen Situation ohne Alternative sein. Und im besten Fall auch um die Rückkehr zu einem Fußball, der die Attribute offensiv, mutig und attraktiv verdient. Mit dem aktuellen Kader sind das große Aufgaben, die Kohfeldt zu bewältigen hat. Die Ressourcen und Möglichkeiten im Kader sind begrenzt. Das Tempo der Entwicklung ist nicht besonders hoch, aber sie ist da – und soll in der zweiwöchigen Länderspielpause nun fortgesetzt werden. „Wir werden diese Zeit nutzen, um einen taktischen Block in dieser Länderspielpause zu setzen“, erklärt Kohfeldt, „so viele Trainingseinheiten haben wir in diesem Jahr nicht mehr. Bald geht auch für uns die Zeit mit den englischen Wochen los, deswegen wollen wir diese Phase sehr gut nutzen.“