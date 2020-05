Werders Aufsichtsrats-Vorsitzender Marco Bode hat die Abstiegs-Pläne der DFL kritisiert. (nordphoto)

Es war keine Überraschung, dass die Pläne der Deutschen Fußball Liga (DFL) bei Werder nicht allzu gut ankamen. Der Ligaverband wollte am Mittwoch eigentlich unter anderem eine Entscheidung darüber auf den Weg bringen, wie der Abstieg aus der 1. Bundesliga im Falle eines möglichen Saisonabbruchs vonstatten gehen sollte. In diesem Szenario würden die beiden Letztplatzierten des Oberhauses automatisch eine Etage tiefer rutschen - ganz egal, ob sie noch die sportliche Chance auf eine Rettung hätten oder nicht. Als aktuell Tabellen-17. ist die Gefahr für Werder folglich enorm groß, doch auch sieben weitere Vereine bügelten nun die Idee während einer Videokonferenz der 18 Erstligisten ab. Durch das Veto wurde der Beschluss erst einmal vertagt, in der kommenden Woche soll es einen neuen Anlauf geben.

Was Marco Bode, Werders Vorsitzender des Aufsichtsrates, von den jüngsten Gedankenspielen und dem vorgelegten Antrag hält, machte er am Mittwochabend unmissverständlich in einer telefonischen Medienrunde deutlich. „Der hat uns ein wenig überrascht und andere Klubs offensichtlich auch“, sagte der 50-Jährige, der von kontroversen Diskussionen in der Videokonferenz sprach. „Eine relativ große Zahl hat die Kurzfristigkeit, Art und Weise, fehlende Begründung sowie fehlende Sorgfalt kritisiert“, sagte Bode. „Es ist keine einheitliche Meinung entstanden. Das ist leider schade, aber ein Ergebnis dieser Vorgehensweise.“

Riss innerhalb der Liga

Wie groß das Eigentor gewesen sein könnte, das die DFL geschossen hat, dürfte sich erst in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. So muss nämlich nicht mehr länger nur ein Abbruch-Szenario erarbeitet, sondern ein Riss innerhalb der Liga gekittet werden. „Ich habe die Hoffnung, dass wir das morgen nochmal einfangen können“, sagte Werders Aufsichtsrats-Chef mit Blick auf die außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL am Donnerstag. „Es ist definitiv so, dass durch den Antrag Unruhe aufgekommen ist. Diese ist aus meiner Sicht aber eigentlich überflüssig, weil die Situation vorher für alle gleich und im Grunde auch in Ordnung war.“

Marco Bode sieht somit in der Unwissenheit einen gewissen Vorteil: „Vor fünf Wochen hätte ich eine sorgfältige Diskussion zu diesem Thema sicherlich noch anders gesehen, inzwischen bin ich der Meinung, dass es tatsächlich besser wäre, wenn man mit dieser vermeintlichen Unklarheit auch lebt, weil sie gar nicht erst dazu führen kann, dass jemand taktische Interessen verfolgen kann“, sagte er. „Wenn wir jetzt festlegen, dass es Auf- und Absteiger gibt, könnten ja viel mehr Klubs davon profitieren, dass abgebrochen wird. Ich mache mir diesen Gedanken allerdings überhaupt nicht zu Eigen und gehe davon aus, dass alle sportlich den Wettkampf suchen und fair zu einem Ergebnis kommen wollen.“

Und er hofft, dass derartige Vorbehalte auch gegenüber den Bremern verschwinden. „Ich finde es nicht angebracht, dass man uns, Paderborn und andere Klubs, die in einer kritischen Region stehen, unter den Verdacht stellt, tricksen zu wollen und aktiv einen Abbruch herbeizuführen“, monierte er. „Das ist nicht in unserem Interesse. Wir haben nie Anlass gegeben, das anders zu sehen.“

Emotionale Handlung?

Dennoch gibt es Kritiker an Werders ablehnender Haltung, schließlich sind die abstiegsbedrohten Bremer möglicherweise direkt von der Regelung betroffen. Doch auch darauf ist Bode vorbereitet. „Es ist naheliegend, dass jede unserer Äußerungen mit dem Blick auf die Tabelle interpretiert wird und der Vorwurf kommen wird, wir würden Dinge kritisieren, weil wir da stehen, wo wir in der Tabelle stehen“, sagte er. „Wir haben ein Interesse, uns sportlich für den Erhalt zu qualifizieren.“ Aber nicht nur deshalb komme der Antrag ungelegen. „Wir hatten viele Wochen zur Verfügung, in denen das Thema Abbruch bei niemandem auf der Agenda stand. Warum es jetzt, in einer wenig sorgfältigen Art geschehen sollte, ist uns nicht klar“, sagte Bode. „Ich kann mir das nur aus einer gewissen Emotionalität heraus erklären, die vielleicht schon mit den Entwicklungen in Dresden zu tun hat.“ Beim Zweitligisten aus Sachsen steht nach Corona-Infektionen bekanntlich die ganze Mannschaft für zwei Wochen unter Quarantäne. „Aber das ist nur eine Vermutung“, schob Bode sicherheitshalber noch hinterher.

Aber auch ganz ohne Spekulationen gibt es für den früheren Nationalspieler nur drei Möglichkeiten: „Die Wertung der aktuellen Tabelle, eine Annullierung der Saison oder eine Aufstockung der Liga. Alle diese Optionen muss man auch betrachten, da muss man auch juristische Fragen bedenken. Das war nicht der Fall“, kritisierte Bode. „Das war eine wenig sorgfältige Art und Weise, nicht gut.“