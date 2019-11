Volle Konzentration auch im Training: Michael Lang kam vor der Saison aus Mönchengladbach zu Werder Bremen. (nordphoto)

Auch wenn es sicher einfachere Aufgaben gibt, als in der Bundesliga bei der Mannschaft anzutreten, die seit vier Wochen die Tabelle anführt - Michael Lang sieht das Spiel in Mönchengladbach auch als Chance. „Wir haben ein großes Ziel vor Augen. Es ist wichtig, vor der Länderspielpause zu punkten“, sagte Lang vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr) bei seinem Ex-Klub. Natürlich wäre es für ihn persönlich schön, gegen die früheren Kollegen auf dem Platz zu stehen, sagte der Rechtsverteidiger, „aber das entscheidet natürlich der Trainer“.

Wie Gladbach agiert, können sich die Werder-Profis an diesem Donnerstag im Fernsehen anschauen, wenn die Borussia in der Europa League den italienischen Spitzenklub AS Rom empfängt. Diese zusätzliche Belastung für Gladbach durch den Europapokal könne für Werder am Wochenende ein Vorteil werden, meinte Lang, doch das hänge auch von der Bremer Herangehensweise ab: „Wenn wir mutig auftreten und Vollgas geben, dann kann sich das für uns auswirken. Wir dürfen uns aber nicht darauf verlassen, dass Gladbach müde ist.“

„Die Sinne werden spürbar geschärft“

Zur bisher so starken Saison der Borussia äußerte sich Lang ebenfalls: „Es sind alle überrascht, dass sie nach so vielen Spielen da oben stehen. Gerade nach dem Trainerwechsel. Aber sie haben eine sehr gute Mannschaft. Sie freuen sich, dass sie von da oben grüßen können.“

Wichtiger als die Verfassung des Gegners ist bei Werder in diesen Tagen jedoch das eigene Tun. Seit dem 2:2 am Wochenende gegen den SC Freiburg, dem sechsten nicht gewonnenen Ligaspiel in Folge, hat sich der Ton rund um die Mannschaft verändert, er ist vor allem auch intern rauer geworden. „Es ist spürbar, dass die Sinne geschärft werden“, sagte Lang dazu, „wir haben ein paar Punkte verschenkt, wir können mehr aus unserer Qualität machen. Es wurde auf ein paar Punkte aufmerksam gemacht - und das muss nicht immer friedlich geschehen.“