Das Wetter, wenigstens spielt immerhin das Wetter mit. So lässt sich der veränderte Alltag während der Corona-Krise für einen Familienvater wie es Werder-Profi Philipp Bargfrede nun einmal ist, etwas leichter aushalten. „Wir haben zum Glück einen Garten und können uns da austoben“, sagte der 31-Jährige am Freitag in einer Online-Medienrunde und schmunzelte. „Ich stehe da jetzt schon in der Pflicht.“

Bei Werder würde er das gern wieder häufiger tun, doch zuletzt konnte er das kaum noch. Nicht wegen Corona, sondern wegen seiner häufigen Verletzungen. Die unverhoffte Auszeit kann er nun zum Auskurieren nutzen. Und zur Arbeit am Comeback. Doch es gibt erschwerte Bedingungen. „Du hast nicht deinen Rhythmus, deinen Alltag den du kennst“, sagte Bargfrede. „Natürlich hast du deine Trainingspläne und -ziele, aber es fehlt die Vorbereitung auf ein Spiel. Es ist ein totaler Unterschied. Du trainierst für dich allein und vor allem fehlt die der Ball extrem.“

Große körperliche Herausforderung

Sollte die Saison tatsächlich fortgesetzt werden, dürfte die Belastung enorm hoch sein, etliche Spiele müssten in womöglich sehr kurzer Zeit ausgetragen werden. "Wenn es so kommen sollte, ist es wirklich ein sehr straffes Programm, das für jeden einzelnen eine Herausforderung ist", sagte Bargfrede, der natürlich auch um seine eigenen körperlichen Probleme weiß. "Umso wichtiger ist es, dass wir uns jetzt optimal vorbereiten." Das Bremer Urgestein bevorzugt jedoch ohnehin lieber eine positive Herangehensweise an die Situation. „Es kann für uns ein Neustart sein, auch für mich."

Der Wille ist also da. Nicht nur Philipp Bargfrede, sondern auch die anderen Werder-Profis wollen unbedingt auf sportlichem Wege noch den Klassenerhalt schaffen und das ausbessern, was in den Monaten zuvor schief gelaufen ist. Deshalb verschwendet der Mittelfeldspieler aktuell auch keinen Gedanken daran, ob er mit den Bremern auch in die 2. Liga gehen würde, falls der Klassenerhalt auf dem Platz nicht gelingen würde. „Die Frage stellt sich momentan gar nicht“, betonte er. „Wir haben noch zehn Spiele vor uns und das große Ziel, die Klasse zu halten. Wir bleiben in der ersten Liga - und dann ist diese Frage überflüssig.“