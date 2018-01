Die Bayern klar vorn:

Die Gesamtbilanz spricht eine eindeutige Sprache für den Rekordmeister. In bisher 115 Spielen in drei verschiedenen Wettbewerben siegten die Bayern 62 Mal. Werder kommt auf 28 Siege, dazu gab es 25 Remis. Satte 236 Tore haben die Bayern dabei schon gegen Werder erzielt. In der Bundesliga haben die Bayern schon doppelt so oft gegen Werder gewonnen (52 zu 26 Siege) und auch da über 200 Tore geschossen (204).

Desaströse Bilanz:

Seit dem 0:0 im September 2010, das gleichzeitig der letzte Bremer Punktgewinn in München war, ist die Bilanz der reinste Horror: In den folgenden sechs Spielen ging Werder teilweise furchtbar unter, verlor alle Partien und kassierte dabei ein Torverhältnis von 4:32.

Werder winkt einsamer Rekord:

Werder hat 16 Pflichtspiele in Serie gegen den Rekordmeister verloren. Nur der VfB Stuttgart hat nach dem verschossenen Last-Second-Elfmeter im letzten Hinrundenspiel dieselbe zweifelhafte Rekordserie vorzuweisen. Damit sind Werder und der VfB jene beiden Klubs, die als einzige seit Gründung der Bundesliga vor 54 Jahren 16 Spiele in Folge gegen ein und denselben Gegner verloren haben. Noch eine Niederlage am Sonntag in der Allianz Arena und Werder hält den Rekord wieder ganz alleine. Einen traurigen Bundesliga-Rekord halten die Bremer schon: 14 Niederlagen in Folge gegen eine Mannschaft gab es in der Geschichte der Liga noch nie.

Es droht ein Jubiläum:

Im Heimspiel gegen Hoffenheim konnte Bremen die 600. Niederlage seiner Bundesligageschichte noch verhindern. Gegen die Bayern muss aber schon ein ganz besonderer Tag her, um das Jubiläum nochmals zu verschieben. Aktuell stehen den 599 Niederlagen 764 Siege gegenüber, und dazu gab es 453 Unentschieden.

Nur einer weiß (ein bisschen), wie’s geht:

Im aktuellen Werder-Kader kennt kein Spieler das Gefühl, gegen die Bayern im Werder-Dress zu punkten - bis auf Philipp Bargfrede. Der war beim 0:0 in München vor acht Jahren schon dabei. Alle anderen bekamen gegen die Münchener bisher nur auf die Mütze. Max Kruse und Jaroslav Drobny kamen sogar schon mal in den Genuss, ein Spiel gegen die Bayern zu gewinnen. Kruse mit Gladbach (2:0), Drobny mit Hertha BSC (2:1).

Die Defensive steht weiter:

Werder stellt mit 21 Gegentoren (wie Stuttgart und Wolfsburg) nach Bayern (12) und Frankfurt (19) die beste Abwehr der Liga.

Auswärts geht nicht viel:

Werder hat saisonübergreifend nur eines der letzten elf Bundesligaspiele auf fremden Plätzen gewonnen: am 15. Spieltag beim 2:1 in Dortmund. Davor und danach gab es allerdings in diesen Partien sechs Niederlagen und vier Remis.

Die Standards funktionieren wieder:

In den ersten zehn Spielen unter Alexander Nouri erzielte Werder nur ein einziges Tor nach einem Standard. Lamine Sané traf damals nach einer Ecke gegen Schalke. Seit Florian Kohfeldt übernommen hat, ist Werder nach und nach auch wieder beim ruhenden Ball gefährlicher - und erfolgreich. In den acht Kohfeldt-Spielen bringt es die Mannschaft nun schon auf fünf Tore nach einer Ecke oder einem Freistoß. Vier der letzten sechs Treffer erzielte Werder nach einem Standard (je zwei nach einer Ecke und einem Freistoß).

Es wird mal wieder Zeit:

Das letzte Mal, dass Werder auswärts bei einem Tabellenführer gewonnen hat, war im April 2003. Damals siegte Bremen im Münchener Olympiastadion mit 1:0 bei den Bayern. Der heutige Geschäftsführer Frank Baumann stand damals über 90 Minuten auf dem Platz.

