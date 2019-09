Bereits bei seiner offiziellen Vorstellung in der Vorwoche präsentierte sich Leonardo Bittencourt leidenschaftlich und fußballverrückt. Knapp eine Woche später bat Werder den neuen Mittelfeldspieler abermals in eine Medienrunde, erneut verdeutliche Bittencourt, wie heiß er auf seinen ersten Einsatz für seinen neuen Klub ist. „Es kribbelt, ich zähle die Tage runter, bis es nach Berlin geht“, sagte er am Mittwochmorgen. „Vor so einer Kulisse mein erstes Spiel in Werder Trikot zu machen, das ist eine riesige Vorfreude.“

Bittencourt befindet sich derzeit im übertragenen sinne auf der Überholspur. In kürzester Zeit passiert reichlich viel mit dem 25-Jährigen, viele neue Eindrücke prasseln auf ihn ein. „Meine ersten Tage in Bremen waren ein bisschen turbulent, weil alles ja erst am letzten Tag des Transferfensters passiert ist“, sagte er. „Ich wurde aber sehr gut aufgenommen, einige Spieler kenne ich von früher. Das macht es natürlich leichter.“

Nicht ganz so leicht dürfte die Partie am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr) gegen Union in der Bundeshauptstadt werden. Der Aufsteiger hat schließlich zuletzt gegen Borussia Dortmund bewiesen, dass er auch die ganz Großen der Liga ärgern kann. Bei Werder sind sie also gewarnt - aber nicht eingeschüchtert. „Wir fahren nach Berlin um zu gewinnen“, betonte Leonardo Bittencourt deshalb auch. „Das ist ein Spiel, auf das ich mich schon sehr lange freue: bei Union Berlin, vor dieser Kulisse.“ Die außergewöhnliche Atmosphäre aus dem Stadion an der Alten Försterei kennt der Offensivmann noch aus der Vergangenheit. „Ich hatte in der Jugend schon viele Berührungspunkte mit Union, als ich noch in Cottbus gespielt habe. Das ist natürlich eine besondere Geschichte für mich.“