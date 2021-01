"Wir haben wieder gezeigt, dass wir auch gegen starke Mannschaften bestehen können, wenn wir alle an unser Limit gehen", sagt Werder-Spieler Marco Friedl. (Marius Becker/dpa)

Marco Friedl: Ja, absolut. Nach dem 0:2 gegen Union Berlin hätte der Trainer gar keine Ansprache halten müssen, da wussten wir Spieler, dass die Leistung einfach nur schlecht war. Wenn es am Wochenende gut lief, macht das vieles leichter. Das heißt aber nicht, dass die Stimmung dadurch lockerer geworden ist. Der Trainer hat uns direkt mit auf den Weg gegeben, dass es keinen Grund gibt, irgendetwas entspannter zu sehen.

Wir haben wieder gezeigt, dass wir auch gegen starke Mannschaften bestehen können, wenn wir alle an unser Limit gehen. Ähnlich wie wir es gegen Bayern und teilweise gegen Dortmund gezeigt haben, auch wenn wir das Spiel gegen den BVB am Ende leider verloren haben. Alles abrufen, 90 Minuten lang – das muss uns immer gelingen, damit solche Spiele wie gegen Union nicht mehr passieren.

In Leverkusen haben wir uns natürlich sehr aufs Verteidigen und auf das Verhalten in der Abwehr fokussiert. Weil wir wussten, dass es schwierig für uns wird, wenn wir ihre Offensivspieler ins Laufen kommen lassen. Das wollten wir auf jeden Fall verhindern. Ich kann verstehen, dass es Fans gibt, die sagen, dass unser Spiel nicht so schön anzusehen ist. Es geht aber in erster Linie darum, Punkte zu sammeln. Wir hatten ja auch Offensivaktionen, die wir entschlossener ausspielen müssen. Jetzt arbeiten wir daran, dass es in den nächsten Spielen auch nach vorne besser klappt.

Das ist eine gute Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Wir müssen uns mit jedem Gegner auf neue Herausforderungen einstellen. In dieser Saison haben wir uns bisher schwer damit getan, wenn uns der Gegner das Spiel überlässt. Generell haben wir immer einen guten Plan, können ihn aber nicht immer umsetzen. Das liegt in meinen Augen an uns Spielern, die Ausrichtung der Mannschaft vor den Spielen empfinde ich als hervorragend. Wir müssen einfach lernen, die Räume, die uns der Gegner anbietet, besser zu nutzen. Das ist ein Prozess, den man nicht von heute auf morgen verändern kann.

Hat sich vom Ergänzungsspieler zum unumstrittenen Stammspieler entwickelt: Marco Friedl. Sein Wort habe in der Mannschaft jetzt mehr Gewicht, sagt er. (nordphoto/gumzmedia)

Als ich nach Bremen gekommen bin, hatten wir eine Phase, in der wir mehrere Monate lang kein Heimspiel verloren haben. Seit der vergangenen Saison haben wir nun deutlich mehr Punkte auswärts geholt. Wir wissen selber nicht, warum das so ist. Klar ist aber, dass wir zu Hause wieder mehr Punkte holen müssen, denn wir wissen sehr genau, wie viel Kraft in diesem Stadion liegt.

Florian Kohfeldt hat erklärt, dass der Verein viel versucht, um der Heimschwäche beizukommen. Sogar das Licht in der Kabine wurde verändert. Wie müssen wir uns das vorstellen?

Wir haben seit dieser Saison neue LED-Lichter in der Kabine, bei denen sich verschiedene Lichtstärken einstellen lassen. Da kann man verschiedene Dinge ausprobieren. Ich habe mich bisher noch nicht so sehr damit befasst. Ich finde es aber gut, dass im Verein auch diese Themen hinterfragt werden.

Es ist natürlich so, dass sich das eigene Standing steigert, wenn man auf dem Platz steht. Ich freue mich darüber, dass ich Woche für Woche spielen kann. Es hilft mir dabei, mich persönlich weiterzuentwickeln, sodass ich wiederum der Mannschaft mehr helfen kann.

Ja, das kann man so sagen. Auf meiner Position muss ich ja auf dem Platz ohnehin sehr viel sprechen. Relativ neu ist die Rolle, dass ich mich jetzt auch um die jüngeren Spieler, die noch nicht so lange da sind, kümmere. Mit Romano Schmid rede ich zum Beispiel sehr viel. Ich war damals in der gleichen Situation wie er jetzt. Da versuche ich, ihm Tipps zu geben.

Mehr zum Thema Nach schwacher Leistung in Leverkusen Fritz‘ Forderung an Chong Seit Sommer ist Tahith Chong nun bei Werder, aber so richtig durchsetzen konnte sich der ... mehr »

Ja, da muss ich gleich einhaken, denn das ist damals leider falsch rübergekommen. Klar weiß ich, was ich gesagt habe, aber ich meinte 20 Punkte bis zum Ende der Hinrunde. Das war etwas blöd, deswegen ist es gut, dass ich das jetzt noch mal klären kann.

Ich habe ihm meine Aussage damals gleich erklärt. Er hatte es da schon in der Zeitung gelesen und hat zu mir gesagt: „Das ist ein mutiger Satz. Wenn du das sagst, mische ich mich da nicht ein.“

Nachdem meine Aussage ja letztens etwas missverständlich transportiert worden ist, lasse ich dieses Mal konkrete Zahlen weg. Wir müssen uns in jedem Spiel auf unsere Leistung fokussieren und absolut ans Limit gehen. Gelingt das, werden wir ausreichend Punkte holen. Davon bin ich überzeugt. Wichtig ist jetzt erst mal das Spiel gegen Augsburg. Da müssen wir die Leidenschaft und Aggressivität wie im Leverkusen-Spiel auf den Platz bekommen. Das ist die Grundlage für unser Spiel.

Es war einfach so, dass der Trainer vor dem ersten Spiel entschieden hat, dass ich spiele. Und so ging es dann weiter. Es gab da kein grundsätzliches Gespräch, in dem das geklärt wurde. Das hat ja auch nichts direkt mit mir und Niklas zu tun. Wir haben mit Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Christian Groß noch drei weitere Innenverteidiger, die mit uns um die zwei beziehungsweise drei Positionen in der Innenverteidigung kämpfen. Ich versuche, alles zu geben, damit ich in der Mannschaft bleibe.

Zur Person

Marco Friedl (22)

stand in der laufenden Saison bisher in allen Bundesligaspielen über die volle Distanz für Werder Bremen auf dem Platz. Im System von Trainer Florian Kohfeldt hat sich der Innenverteidiger zu einer festen Säule entwickelt.