Marco Bode sprach am Samstag über Transfers in der Winterpause. (nordphoto)

Die Transferperiode läuft zwar noch bis Ende Januar, doch bei Teilen der Fans regt sich bereits die Ungeduld. Kein Wunder, schließlich steht Werder derzeit auf einem Relegationsplatz und muss zudem den Ausfall von Leistungsträger Fin Bartels kompensieren.

„Wir führen natürlich Gespräche über unseren Kader und mögliche Konsequenzen aus Verletzungen“, sagte Bode. Vorpreschen will der Vorsitzende des Aufsichtsrats dabei aber auf keinen Fall. „Wenn die sportliche Führung sagt, dass der Kader gut ausbalanciert ist, um unsere Ziele zu erreichen, dann tragen wir das als Aufsichtsrat mit“, sagte er. Natürlich beobachte man auch das Verhalten der Konkurrenz. So hatte Stuttgart jüngst Mario Gomez verpflichtet und Mainz 05 Nigel de Jong. „Nur weil da gewisse Namen im Spiel sind, werde ich da aber nicht unruhig“, so Bode.

Bedenken, dass Werder eventuell gar nicht in der Lage sein könnte einen Wintertransfer finanziell zu stemmen, wischte Bode beiseite. „Wenn wir der Meinung sind, dass wir etwas tun müssen, dann können wir das auch“, sagte er und versicherte aber gleichzeitig, dass derzeit „nichts auf dem Tisch liegt.“ (oni/mbü)