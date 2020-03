Sein Dienstwagen ist in diesen Tagen der einzige, der vor dem Weserstadion parkt. Niclas Füllkrug arbeitet weiter an seinem Comeback, während die Kollegen sich Zuhause auf den Tag vorbereiten, dass die Bundesliga wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Ob Füllkrug auch noch mal zum Zug kommt, falls die Spielzeit zeitverzögert erst im Juni endet, kann er nicht abschließend beantworten. „Je später die Saison zu Ende gespielt wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch mal eingreifen kann„, sagt Füllkrug, um dann doch einzuschränken: „Ausgehen tue ich nicht davon.“

Im September wurde Füllkrug am Kreuzband und Meniskus operiert, im Februar musste er sich einem erneuten Eingriff unterziehen. „Ich habe an ein, zwei Stellen etwas gemerkt von der OP im September. Dann wurde das Knie gesäubert„, erklärt die Folge-OP. „Das war nichts Dramatisches und hat mich in meinem Reha-Prozess nicht so groß zurückgeworfen. Aber es war sinnvoll, das zu machen und es geht mir jetzt besser.“

Auch der 26-Jährige spürt die Konsequenzen der Coronavirus-Pandemie. „Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie.„ Zeit, die dem jungen Familienvater gut tut, wie er sagt. Er kümmert sich um seine Tochter, er kocht viel. Und parallel läuft der Reha-Prozess natürlich weiter. „Ich bin ab und zu mal bei Werder, weil ich darauf angewiesen bin, zu trainieren und die Behandlungen zu bekommen.“

Noch findet die Reha zu großen Teilen im Kraftraum statt. Ich bin im sehr intensiven Krafttraining und im sogenannten 'Return to Activity-Programm'. Das sind leichte Läufe auf dem Laufband. Ich werde für die Laufbelastung vorbereitet", erklärt er. Dabei spürt er Fortschritte, die ihm Mut machen.

Die Frage, die viele umtreibt, kann er nicht beantworten: Wann steht Füllkrug wieder für Werder auf dem Platz? „In der Konstellation mit der großen Verletzung und der kleinen Nachjustierung macht es keinen Sinn, Ziele auszusprechen. Es geht darum, situativ zu schauen. Wichtig ist, dass es gut ist."