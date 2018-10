Bei Per Mertesackers Abschiedsspiel am Sonnabend trug er Hannover-Rot, doch Fabian Ernst hätte als ehemaliger Werder-Spieler genauso gut im anderen Team auflaufen können. In „Pers Weltauswahl“ tummelten sich mit Frank Baumann, Tim Borowski und Ivan Klasnic allein drei Bremer Ex-Profis, mit denen der gebürtige Hannoveraner 2004 die Deutsche Meisterschaft gewann.

Von der Hochphase der Ära Thomas Schaaf mit drei großen Titeln und sechs Champions-League-Teilnahmen ist Werder zwar weit entfernt. Doch angesichts des besten Bundesliga-Starts seit sieben Jahren mit 14 Punkten aus sieben Spielen ist Ernst sehr angetan von der Entwicklung unter Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann. „Momentan sieht das wirklich gut aus. Es ging stetig ein Stück bergauf und man erkennt den Weg, den der Verein gehen will“, sagte Ernst.

Am kommenden Sonnabend treffen zwei seiner Ex-Klubs in der Bundesliga aufeinander. Werder reist als Vierter zum aktuell nur 15. der Tabelle, zum FC Schalke 04 (Anpfiff: 18.30 Uhr). Nicht nur aufgrund der überraschenden Konstellation sieht Ernst die Grün-Weißen im Vorteil. „Bremen spielt den schöneren Fußball. Schalke spielt seit relativ langer Zeit sehr kontrolliert und nicht wirklich spektakulär. Von der Qualität her sehe ich Bremen deshalb momentan vorne“, sagte Ernst.

Ein Eigengewächs und ein Zugang bereiten dem 39-Jährigen, der fast 200 Pflichtspiele für Werder gemacht hat, besondere Freude. „Maximilian Eggestein sticht sicherlich hervor. Aber den Verlust von Thomas Delaney hat Werder mit Davy Klaassen auch sehr gut aufgefangen“, sagte Ernst, der allerdings betont, dass der Aufschwung erst nachhaltig bestätigt werden müsse: „Wir können das alle realistisch einschätzen, dass das eine Momentaufnahme ist und ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen kann, wenn man nicht stetig seine Leistung abruft. Die Qualität in der Bundesliga ist einfach so dicht.“

„Ich hoffe, dass das lange anhält“

Fast alle Ehemaligen, die sich in Hannover äußerten, halten den FC Bayern nach wie vor für den großen Favoriten auf den Titel, obwohl der Rekordmeister nach zwei Niederlagen in Folge nur Sechster ist. „Bayern München hat gerade eine Schwächephase, aber die hat jede Mannschaft irgendwann einmal. Das sieht man am FC Barcelona oder Real Madrid. Ich sehe keinen Grund, warum die Bayern nicht Meister werden sollten“, sagte Tim Wiese. Werder sieht der ehemalige Torwart in Topform: „Ich hoffe, dass das lange anhält und nicht abfällt in der nächsten Zeit.“

Die Attraktivität des Bremer Spiels betonte ein weiterer Ex-Profi, der die Zeit miterlebt hat, als die Mannschaft so offensiv ausgerichtet war wie keine andere in der Bundesliga: Patrick Owomoyela. „Es hat sich angedeutet, dass unter Trainer Florian Kohfeldt gut gearbeitet wird und da eine junge, homogene Mannschaft zusammenwächst, die eine gute Art hat, Fußball zu spielen. Es macht immer Spaß, denen zuzugucken“, sagte der 38-Jährige, für den der Spaßfaktor ein entscheidender ist: „Man merkt ihnen an, dass sie Spaß haben auf dem Platz und Kohfeldt das auch so möchte. Dementsprechend ist der Erfolg zwar eine kleine Überraschung, aber er kommt nicht von ungefähr.“

Unmittelbar vergleichen mit dem Weg, den Borussia Dortmund nach mehreren erfolglosen Jahren unter Jürgen Klopp zurücklegte, wollte Owomoyela die Bremer Entwicklung nicht. Er nannte jedoch einen wichtigen Erfolgsfaktor. „Von den Typen und der Stimmung her waren wir das beste Team der Liga. Das macht einen stärker als die Summe der individuellen Qualitäten“, sagte Owomoyela. Wenn Werder am Sonnabend auf Schalke spielt, wird der Ex-BVB-Spieler ebenfalls nicht lange überlegen müssen, wem er die Daumen drückt.