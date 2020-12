Florian Kohfeldt hat ein ereignisreiches Jahr als Trainer hinter sich. (nordphoto)

Und plötzlich war da dieses eine Wort, das Florian Kohfeldt gar nicht gefiel. Ein Journalist hatte ihn gefragt, ob der Sieg in Hannover nun ein „versöhnlicher Abschluss“ des Jahres gewesen sei, was den Bremer Trainer direkt auf Betriebstemperatur brachte. „Musste es denn versöhnlich sein?“, fragte er zurück. „Es ist legitim, dass man einen Neuaufbau kritisch begleitet, aber ich störe mich an dem Wort versöhnlich, weil es danach klingt, als wenn bis hierher alles eine Katastrophe gewesen wäre. Das sehe ich aber überhaupt nicht so.“

Wie so häufig, ist alles eine Frage der Betrachtung. Wer den weiten Blick wählt, denkt bei seiner Bilanz automatisch auch an die erste Jahreshälfte, in der Werder beinahe abgestiegen wäre. Und entsprechend groß dürfte demnach die Erleichterung sein, dass dieses schwierige Jahr allmählich ein Ende findet. Florian Kohfeldt hat häufig genug betont, dass er jedoch nicht mehr zu weit zurückschauen möchte. Deshalb fokussiert er sich nur noch auf die laufende Saison, in der seine Mannschaft bislang zwar selten begeisternden Fußball zeigte, aber zumindest einige wichtige Spiele gewann. Auch in Hannover. „Wir haben hier einen sehr erwachsenen Auftritt mit einer sehr jungen Mannschaft gezeigt“, sagte er. Mit Josh Sargent, Tahith Chong, Romano Schmid, Manuel Mbom, Felix Agu, Eren Dinkci, Ilia Gruev und Nick Woltemade standen in der Tat Spieler mal länger, mal kürzer auf dem Rasen, die nicht älter als 21 Jahre sind.

So geballt wie im Pokal kam das bislang selten vor, aber Florian Kohfeldt vertraute in den vergangenen Monaten - notgedrungen - häufig dem jungen Personal. „Wir sind durch eine Phase in dieser Saison gegangen, in der wir junge Spieler, die natürlich noch nicht über so viel Bundesligaerfahrung verfügen, zu Stammspielern gemacht haben“, sagte er. „Diese Phase so stabil überstanden zu haben, war schön - auch ohne dass wir bislang irgendetwas erreicht haben. Es brauchte für mich also überhaupt kein versöhnliches Ende, es war vielmehr ein gelungenes. Wir haben uns für die Arbeit belohnt. In keinem Teil der bisherigen Hinrunde haben wir unsere Leistung verloren, das ist mit solch einer neuen Mischung schon etwas sehr Gutes.“