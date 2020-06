Wieder mittendrin: Niclas Füllkrug erlebte ein emotionales Comeback. (nordphoto)

Neun Monate lang musste Niclas Füllkrug zuschauen, immer wieder warfen ihn Schmerzen oder andere Zwischenfälle in der Reha nach dem Kreuzbandriss zurück. Aufgegeben hat der 27-Jährige nie, zum Lohn darf er im Saisonendspurt wieder das tun, was er am liebsten tun möchte: Fußball spielen. In einer kleinen Medienrunde sprach der Stürmer am Sonntagvormittag ausführlich über seine emotionale Rückkehr und viele weitere Themen.

Niclas Füllkrug über...

…seinen körperlichen Zustand:

„Mir geht es gut. Ich habe das alles ganz gut vertragen und auch schon wieder ein bisschen vom Spielersatztraining mitgemacht. Ich bin sehr glücklich. Das war alles schon ein Stück weit emotional und nicht so leicht, das alles zu verarbeiten. Wenn man bedenkt, wo ich zwischenzeitlich stand und wie das alles lief, dann bin ich jetzt einfach nur glücklich – gar nicht so sehr wegen des Tores, sondern wegen des Comebacks an sich. Dass ich jetzt wieder die körperlichen Voraussetzungen habe, Bundesliga zu spielen, war etwas, was ich mir aus tiefstem Herzen gewünscht habe. Ich habe ein bisschen später geschlafen, weil man noch so aufgewühlt war. Ich habe lange noch mit meiner Frau gesprochen und diesen Moment genossen.“

…seinen enormen Aufwand für ein Comeback noch in dieser Saison:

„Das liegt in meiner Natur, weil ich unbedingt Fußball spielen möchte. Wir machen jetzt aber auch nichts Wildes, nichts, was nicht von einem Arzt oder Operateur freigegeben wurde oder mein Knie zerschmettern könnte. Wir können das alle realistisch einschätzen – und irgendwann soll ja auch mal Schluss sein mit den Operationen.“

…die Gelbe Karte kurz nach seiner Einwechslung:

„Ich war natürlich sehr lange weg und brauche diese Spielhärte wieder. Es ist für mich eine Situation gewesen, in der ich einfach auch signalisieren wollte, dass ich wieder hier bin. Nur weil ich jetzt lange raus war, heißt das jetzt nicht, dass sie mit mir machen können, was sie wollten. Ich wollte da direkt mal ein kleines Zeichen setzen. Ich habe ja auch niemandem wehgetan, sondern mich nur ein wenig aufgebäumt und dagegen gehalten. Und zur Gelben Karte: Bei diesen Rangeleien sind die Schiedsrichter ja jetzt ein bisschen empfindlicher. Ansonsten war das keine groß erwähnenswerte Szene. Es war aber eine Aktion, die ich wohl irgendwie haben musste.“

…die Gemütslage innerhalb des Teams nach diesem Kantersieg:

„Da war jetzt keine Vollparty angesagt. Natürlich waren alle gut gelaunt, aber trotzdem seriös. Da sind jetzt nicht die Bierflaschen herumgeflogen, da braucht niemand Angst zu haben. Wir wissen alle genau, was Sache ist, wo wir hinwollen und was wir dafür zu leisten haben. Wir haben diese Saison über gemerkt, wie schwierig es für uns ist, Bundesligaspiele zu gewinnen. Wir wissen, dass wir wirklich alles reinwerfen und immer 100 Prozent geben müssen, um wirklich eine Chance auf einen Sieg zu haben. Deshalb sind wir alle vollprofessionell und bereiten uns möglichst optimal vor. Jedem Spieler tat dieser Erfolg gut für das Selbstvertrauen, aber wir haben noch so wichtige Spiele vor uns, in denen wir unbedingt punkten müssen. Das wissen wir alle.“

…einen psychologischen Vorteil gegenüber der Konkurrenz nach dem 5:1:

„Das ist ein gutes Zeichen für uns. Ich weiß nicht, was es für Auswirkungen auf die Konkurrenz hat. Aber es tut schon einmal gut, jetzt punktgleich mit Düsseldorf zu sein. Ich hoffe, dass wir weiter punkten können. Was um uns herum passiert, das können wir gar nicht beeinflussen.“

…den Torjubel mit Florian Kohfeldt:

„Grundsätzlich habe ich das Tor geschossen und bin erst einmal losgelaufen. Das kennt man ja hier in Bremen irgendwie von mir, das war damals bei meinem ersten Bundesligator genauso. Es war eine Intuition, ich hatte mir das nicht vorgenommen. Unterbewusst war es sicher so, dass es am tiefgründigen Verhältnis lag, das ich zu Florian Kohfeldt habe. Da war jemand, der mich kennt, mich in meiner Situation versteht und begleitet hat. Wenn ich die Bilder im Nachhinein sehe, ist es auch etwas, über das ich mich freue, weil es doch zusammenschweißt.“

…seine Einsatzchancen in den ausstehenden Partien:

„Ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt in den nächsten Wochen irgendwann noch einmal von Anfang an spiele. Wir sind aber alle auch nicht davon ausgegangen, dass ich diese Saison überhaupt noch einmal spiele. Deswegen schauen wir jetzt erst einmal, wie sich die Sache entwickelt. Ich muss natürlich auch eine gewisse Leistung auf dem Platz bringen, dazu gehört nicht nur das Toreschießen. Das war jetzt mein erstes Elf-gegen-Elf, das ich wieder gespielt habe. Da brauche ich natürlich noch etwas Gefühl für. Ich hätte sicherlich noch etwas länger spielen können, aber der Trainer hat ja bereits gesagt, dass ich noch erst wieder in meinen Rhythmus finden muss. Darüber hinaus haben es alle anderen Stürmer gegen Paderborn auch super gemacht, sie sind stark angelaufen, toll in die Tiefe gegangen. Deswegen besteht da jetzt auch kein Bedarf, einen anderen Spieler da vorne reinzustellen. Es ist doch schön, wenn wir noch eine weitere Option auf der Bank haben. Wenn 13 Minuten für ein Tor reichen, ist das auch gut – dann brauche ich doch keine 20 Minuten zu spielen.“

…den Wirbel um seine Person und die Erwartungen vor dem Paderborn-Spiel:

„Ich habe mich, ehrlich gesagt, ein bisschen gewundert. Andererseits ist es natürlich auch eine Art Wertschätzung, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich habe das mit meiner Frau ein wenig thematisiert, wir haben dann aber ganz klar ausgemacht, dass ich mich einfach nur darauf freue. So war es dann auch. Das Tor macht dieses Comeback zu einem Traum-Comeback, aber es wäre auch so schon perfekt gewesen. Es war eine sehr komplizierte, schwierige Reha mit vielen Rückschlägen. Ich musste sehr hart arbeiten und jeden Tag 100 Prozent geben, um jetzt da zu sein, wo ich bin. Und jetzt heißt in diesem Fall: neun Monate Verletzung. Deshalb weiß ich es komplett zu schätzen, jetzt wieder auf dem Platz zu stehen.“

…die Unterstützung seiner Frau und seiner Tochter:

„Meine beiden Mädels geben mir so viel Kraft. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles ohne sie so geschafft hätte. Nach Hause zu kommen und zu wissen, dass man dort ein schönes Leben hat und von zwei solch tollen Personen empfangen zu werden, macht mich unheimlich glücklich. Ich bin einfach nur froh, dass ich sie habe.“

…das Bayern-Spiel:

„Ich glaube nicht, dass wir in dieser Situation sind, irgendwelche Spiele abzuschenken. Dementsprechend bleibt uns nichts anderes übrig, als zu versuchen, irgendwie die Meisterfeier zu versauen. Das geht nur mit viel Kampf und mit läuferischem Einsatz. Wir müssen versuchen, ihnen das Spiel so schwer wie möglich zu machen. Das müssten wir aber sowieso tun, denn wir müssen im Rhythmus bleiben, um dasselbe dann auch wieder anschließend gegen Mainz zu machen. Wir brauchen jetzt nicht zu denken, dass wir uns schonen müssen, nur weil wir gegen eine ganz starke Mannschaft spielen.“

…die Rolle von Claudio Pizarro in Paderborn:

„Er war komplett dabei, aber ich würde ihn jetzt nicht als dritten Co-Trainer bezeichnen. Jemand wie er gibt immer eine gewisse Sicherheit. Das merkt man auch, wenn er auf dem Trainingsplatz steht. Der Typ ist einfach unfassbar. Er ist fast 42 Jahre alt und verliert über ein ganzes Training manchmal nicht einen einzigen Ball. Er spielt immer noch überragend mit.“