Der Glaube war sehr groß, dass Werder mit einem Dreier gegen den 1. FC Köln in die Länderspielpause geht. Durch die Ergebnisse der vergangenen Partien habe ich auf mehr Selbstvertrauen und offensive Aktionen gehofft. Dass es nur zu einem 1:1 gelangt hat, ist nicht nur ärgerlich, sondern auch enttäuschend.

Dennoch sollte nicht alles gleich infrage gestellt werden. Die defensive Arbeit des Teams in den vergangenen Spielen ist solide und stabil, die Gegner bekommen nicht allzu viele Torchancen. Außerdem hat es die Mannschaft geschafft, nach diesem unglücklichen Rückstand gegen Köln wieder zurückzukommen. Dies ist absolut positiv und eine deutliche Verbesserung zur Vorsaison. Die Spiele zeigen aber auch deutlich, wo die Probleme noch liegen: Nämlich im Herausspielen von Torchancen – diesmal gegen einen tiefstehenden Gegner –, in offensiven Eins-gegen-Eins-Situationen, im schnellen Umschalten nach einem Ballgewinn gegen eine unorganisierte Abwehr.

Der Weg zu einem variablen Offensivspiel ist weit

Ich habe in diesen Bereichen von der Mannschaft schon mehr erwartet, aber wie das Spiel gegen Köln gezeigt hat, ist sie noch nicht so weit. Man kann es eventuell mit dem Fehlen von Stürmer Niclas Füllkrug und dem Formtief von Milot Rashica erklären. Auf jeden Fall wurde deutlich, dass der Weg zu einem variablen, durchschlagskräftigen Offensivspiel ein weiter ist und wir uns alle in Geduld üben müssen.

Die Ausbeute von zehn Punkten aus sieben Spielen halte ich für ordentlich, auch wenn die stärksten Mannschaften der Bundesliga bislang noch nicht zu Werders Gegnern gehörten. Der Saisonstart der Bremer kann also als geglückt bezeichnet werden und man kann mit einem insgesamt positiven Gefühl in die Länderspielpause gehen. Diese Pause sollte nun genutzt werden, um weitere Automatismen zu stabilisieren, die Form einzelner Spieler zu verbessern und verletzte Spieler – soweit es möglich ist – wieder an die Mannschaft heranzuführen beziehungsweise sie in die Startelf zu integrieren. Ich hoffe auch, dass Profis wie Patrick Erras und Romano Schmid die Zeit nutzen können, um im Training auf sich aufmerksam zu machen.

Moisander ist eine wichtige Stütze im Team

Die Gegner, mit denen es die Bremer an den nächsten Spieltagen zu tun bekommen, haben es in sich und werden vielleicht Aufschluss darüber geben können, wohin die Reise der Bremer in dieser Saison wirklich geht. Ich bin auf jeden Fall optimistisch und traue der Mannschaft zu, dass sie eine bessere Saison spielt als letztes Jahr, auch wenn es hier und da Rückschläge gibt und ich sicherlich nicht alle Entscheidungen der Verantwortlichen nachvollziehen kann.

Ich möchte noch kurz auf Niklas Moisander eingehen. Er ist nicht nur Kapitän der Mannschaft, sondern auch eine wichtige Stütze im Team. Sicherlich hat Moisander bei seinen Einsätzen in dieser Saison unglückliche Aktionen gehabt, besonders natürlich das Eigentor gegen Köln. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass er immer noch in der Lage ist, der Mannschaft positive Impulse zu geben. Ich wünsche ihm sehr, dass er diese unglücklichen Situationen abschüttelt, sie aus seinem Kopf streicht, zu alter Stärke zurückfindet und auf dem Platz seine Fähigkeiten wieder zeigt.