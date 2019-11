Leonardo Bittencourt fand nach dem 2:2 gegen Freiburg deutliche Worte. (nordphoto)

Leonardo Bittencourt

zum Spiel: „Die Enttäuschung ist sehr groß. Wir hätten den Sack vielleicht eher zumachen können, aber du musst auch mal in der Lage sein, das 2:1 zu verwalten. Das ist sehr bitter. Wir sind sechs Spiele ungeschlagen, aber die Köpfe sind alle unten. Es tut mir für die Fans leid. Das macht mich sauer und traurig. Das ist heute ein scheiß Tag. Es fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir hätten das Spiel über die Bühne bringen müssen, egal wie.“

zum späten Gegentor: „Wir müssen in der Situation nicht foulen, haben es trotzdem getan, und dann hätten wir es nach dem Freistoß konsequenter verteidigen müssen.“

zu Jiri Pavlenka: „Er hat uns schon so viele Spiele gerettet. Wir suchen die Schuld nicht bei ihm. Wir gewinnen und verlieren als Team.“

Trainer Florian Kohfeldt

„Wir brauchen das nicht schönzureden. Wir müssen die Spiele zu Ende bringen. Ich bin mega unzufrieden, weil wir nicht lernen. Wir müssen lernen! Wir haben zu wenig Punkte im Moment. Das sage ich bewusst, damit alle aufwachen.“

Theo Gebre Selassie

zum Spiel: „Es ist ärgerlich für uns, aber wir müssen weiterarbeiten und probieren, positiv zu bleiben. Wir müssen das in den letzten Minuten natürlich besser ausspielen und den Gegner von unserem Tor fernhalten. Standards sind in der Phase immer gefährlich, dann kann so ein Lucky Punch passieren.“

zu Jiri Pavlenka: „Pavlas ist mental stark. Das ist seine dritte Saison bei uns und erst sein zweiter Fehler. Er hat in der Szene versucht, es spielerisch zu lösen, da ist immer ein Risiko dabei. Wir machen alle Fehler, er wird das wegstecken.“

Sportchef Frank Baumann

zum Spiel: „Nur mit Unentschieden werden wir große Probleme kriegen. Das, was rauskommt, ist zu wenig. Wir können uns über das Ergebnis nicht freuen. Die Spieler sind alle sehr enttäuscht, aber sie haben es in der Hand, die Situation zu verändern.“

zu Jiri Pavlenka: „Wir wollen eben immer hinten herausspielen. Pavlas hat in der Szene zu lange gebraucht, aber da gibt es keine Vorwürfe. Wir müssen ihm die Anspieloptionen bieten, damit er gar nicht in Not kommt. Es wird keine Kritik an Einzelnen geben, alle Spieler sind gefragt.“

Milot Rashica

„Es ist ja nicht so, dass wir schlecht spielen. Wir haben alles unter Kontrolle und müssen das Spiel einfach für uns entscheiden."

Freiburgs Nils Petersen

„Das Tor zum 1:1 tat uns gut, wir sind dann immer wieder in die Pressingaktionen gekommen. In der zweiten Halbzeit war Bremen erst besser. Am Ende haben wir es clever gemacht und viele Freistöße gezogen. Wir schwimmen gerade auf einer kleinen Euphoriewelle. Dann holst du auch so einen Punkt wie heute, mit dem du gar nicht mehr rechnest.“