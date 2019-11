Nuri Sahin gehörte unter anderem 2016 zum Kreis der türkischen Nationalmannschaft. (dpa)

Es ist knapp zwei Jahre her, da meldete sich Nuri Sahin mit einigen emotionalen Worten über die sozialen Netzwerke zu Wort. Der damalige Dortmunder verkündete nach 13 Jahren schweren Herzens seinen Abschied aus der türkischen Nationalmannschaft. Knapp 24 Monate später huscht ihm ein breites Grinsen übers Gesicht, wenn er an die Auswahl denkt, jüngst gelang ihr die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Sommer. Keine schlechte Gelegenheit also eigentlich für Werders Mittelfeldspieler, um über einen Rücktritt vom Rücktritt nachzudenken. Doch genau das tut Nuri Sahin nicht. „Weil es mich bestätigt hat, dass es genau das Richtige war“, sagte er am Mittwoch. „Es musste eine neue Generation her. Ich habe mich immer aufgeregt, warum es zu meiner Zeit schon keinen Generationswechsel gab. Ich finde es absolut richtig, jetzt neues Blut hineinzubekommen.“

Die Frischzellenkur zeigt mit der EM-Teilnahme erste Erfolge, doch wenn es nach Nuri Sahin geht, soll damit das Ende noch lange nicht erreicht sein. „Es gibt viele junge Spieler, die jetzt Stammspieler sind und nun auch ins Ausland wechseln“, sagte er. „Unsere Nationalmannschaft wird dadurch viel besser durch die höhere Verantwortung in jungen Jahren. Wenn ich allein auf meiner Position die jungen Spieler sehe, dann macht mich das sehr, sehr glücklich. Ich wünsche ihnen alles Gute.“ Die Planung für die Sommerpause muss im Hause Sahin also nicht über den Haufen geworfen werden. „Ich werde mir als Fan die EM anschauen, aber für mich war es genau die richtige Entscheidung. Ich hatte eine sehr schöne Zeit bei der Nationalmannschaft und es war mir eine Ehre.“

Ausweichende Antwort zum Salut-Jubel

Wenn in diesen Wochen über die türkischen Fußballer gesprochen wird, dann geht es allerdings auch um die weniger schönen Ereignisse, die mit dem Team verbunden werden. So entbrannte in der vorherigen Länderspielpause eine heiße Diskussion um den Jubel einiger türkischer Profis, die sich salutierend vor den eigenen Fans aufgebaut hatten. Damit wollten sie die türkischen Soldaten unterstützen, die sich auf einer umstrittenen Militäroffensive in Nordsyrien befanden. Nun wurde auch Nuri Sahin nach den Gesten gefragt, doch der 31-Jährige vermied es, sich konkret dazu zu äußern. „Grundsätzlich verstecke ich mich vor gar keinem Thema“, sagte er, „aber ich denke, das Sportliche überwiegt gerade so sehr, weshalb wir darüber reden sollten. Die Jungs haben einen tollen Job gemacht und nur drei Gegentore bekommen. Das gab es noch nie in der Geschichte des türkischen Fußballs.“ Der politische Aspekt solle dagegen aktuell nicht so sehr thematisiert werden. „Die Medienwelt braucht Futter, aber sportlich gibt es so viel Futter, dass man sich davon ernähren sollte“, meinte er stattdessen.