Herr Gondorf, haben Sie sich, als Sie vergangenen Sommer vom Absteiger Darmstadt nach Bremen wechselten, vorstellen können, auch mit Werder so tief im Abstiegskampf zu stecken?

Nein, natürlich nicht. Werder hat in der Rückrunde vergangener Saison viele Menschen in Deutschland fasziniert, auch mich. In dieser Saison haben wir uns die Situation selbst eingebrockt. Es ist keine Frage der Qualität, wir haben sie vor allem zu Saisonbeginn einfach nicht auf den Platz gebracht.

Ist Abstiegskampf gleich Abstiegskampf? Ist der in Darmstadt mit dem in Bremen vergleichbar?

Die Erwartungshaltung in Darmstadt war eine andere. Jedes einzelne Jahr Bundesliga war dort ein Erfolg. Hier ist das anders, die Ziele sind andere. Wichtig ist, dass wir uns mit der Situation auseinandersetzen, und das tun hier alle. Jeder ist fokussiert, konzentriert, und entsprechend bringen wir nun am Wochenende auch unsere Leistung. Unsere Stellschraube ist, Tore zu machen.

Nach diesem Spiel gegen Berlin hat Florian Kohfeldt mit recht drastischen Worten dazu aufgerufen, den Klassenerhalt nicht als Selbstverständlichkeit zu sehen. Auf wen er abzielte, hat er nicht gesagt. Fühlten Sie sich angesprochen?

Nein, ich bin sicher, dass er niemanden aus der Mannschaft meinte. Er weiß, wie wir täglich arbeiten, dass wir alles geben. In den Spielen ist es zu sehen, nicht nur das Fußballerische, auch Kampf, Leidenschaft, Siegeswillen. Was wir brauchen, ist ein bisschen Spielglück. Ich denke, der Trainer wollte das Umfeld sensibilisieren. Die Art, wie wir spielen, entspricht keiner Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt. Das kann schon dazu verleiten, die Tabelle außer Acht zu lassen.

Hat Kohfeldt der Mannschaft seine Worte erklärt?

Nein, hat er nicht. Und muss er auch nicht.

Wenn Kohfeldt nicht die Mannschaft ansprechen wollte, wie erklärt sich das Verhalten Lamine Sanés, der sich regelrecht zu einem Wechsel streiken wollte?

Ein schwieriges Thema. Unter Alexander Nouri war Lamine Stammspieler, nach dem Trainerwechsel veränderte sich die Situation. Sich damit anzufreunden, ist nicht einfach. Dass er Ambitionen hat, die WM zu spielen, versteht jeder. In der aktuellen Situation seine eigenen Interessen über die der Mannschaft zu stellen, aber nicht. Die Art und Weise - unabhängig von Lamine - mag ich nicht. Fußball ist ein sehr hartes Geschäft, trotzdem kann man vernünftig miteinander reden. Lamine ist ein geselliger Typ, der nicht aneckt. Deswegen hat es mich verblüfft. Man darf aber nicht nur den Spieler sehen.

Was meinen Sie?

Es gab ja gerade ein anderes, prominentes Beispiel. Da war zu sehen, dass viele andere Menschen an so einer Situation beteiligt sind und eine Rolle spielen.

Sie meinen Aubameyang?

Hinter einem Spieler sind oft viele handelnde Personen tätig. Ich weiß nicht, wie stark das Lamine beeinflusst hat.

Wie ist der Vorfall in der Mannschaft angekommen? Haben Sie und Ihre Mitspieler geahnt, was hinter Sanés Fernbleiben steckt?

Wir haben damit gerechnet, dass er nach seiner Krankheit wiederkommt. Als dem nicht so war, hatten wir natürlich eine Vermutung. Es wurde intern besprochen und dann ja auch öffentlich erklärt. Danach war das kein Thema mehr in der Mannschaft. Wir müssen uns auf die Spiele fokussieren, da bleibt kein Platz für Nebenkriegsschauplätze.

Sie haben Aubameyang angesprochen, Sané ist ein ähnlicher Fall. Schaden solche Vorfälle dem Fußball?

Es war ziemlich extrem, trotz allem muss man beide Seiten sehen. Es gibt auch Fälle, in denen Vereine Spieler nicht mehr wollen. Da fragt niemand, was da gemacht wird. Warum es eine Trainingsgruppe zwei gibt. Warum Spieler, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, nicht mit der Mannschaft trainieren dürfen. Niemand hat ein gutes Gefühl, zur Arbeit zu gehen, wenn er dort links liegen gelassen wird.

Die Öffentlichkeit reagiert stärker auf Spieler, die streiken, um den Klub verlassen zu können.

Es geht dabei ja auch nicht um niedrige Summen. Da heißt es dann, der Spieler ist ein Geldgeier, den die Gier kaputt macht. Mir gefallen beide Varianten nicht.

Bei Sané geht es auch um die Frage, wie ein Spieler mit Widerständen umgeht. Sie haben Ähnliches erlebt, erst Stammkraft, dann teilweise auf der Tribüne und nun wieder in der Startelf. Hatten Sie Momente, in denen Sie an Flucht gedacht haben?

Jeder Spieler ist anders. Aufgrund meiner atypischen Karriere ist jedes Bundesligaspiel für mich etwas Besonderes. Mein Weg war etwas steiniger, vielleicht haut es mich deshalb nicht um, wenn ich mal zwei, drei Wochen nicht auf dem Zettel des Trainers stehe. Elementar ist, Vertrauen in sich selbst zu haben, und das habe ich.

Das hört sich gut an, und einfach. Ist es wirklich so leicht an sich zu glauben, wenn man am Wochenende aussortiert wird?

Es war schwierig und ein Kampf mit mir selbst. Es hat an meinem Selbstvertrauen genagt, weil ich es mir anders vorgestellt hatte, auch aufgrund der Gespräche vor dem Wechsel. Aber es war dann eben so. Was zählt, ist dann, ob ich mich genug wehre. Davon hängt es ab, ob ich mir etwas vorzuwerfen habe. Das habe ich aber nicht, ich habe immer alles gegeben.

Offenbar führte das zum Erfolg. Vor dem Spiel in München sagte Florian Kohfeldt, Sie hätten so gut trainiert, dass er nicht an Ihnen vorbei kam. Ein schönes Kompliment?

Ja, das ist das Ziel. Und der Grund, weshalb man so viel investiert, mit sich kämpft und sich immer wieder motiviert. Durch meine Position im Mittelfeld habe ich die größte Konkurrenz im Team, weil unser System dort viele Spieler flexibel einsetzbar macht.

Sie haben verschiedene Positionen gespielt, mal im defensiven Mittelfeld, zuletzt eine Art Ersatz für Fin Bartels. Macht die offensive Position am meisten Spaß?

Ich fühle mich dort wohl, da kann ich mit meinen Aktionen viel bewegen. Und wer gute Aktionen hat, fühlt sich automatisch gut.

Jetzt wurde Milot Rashica für genau diese Position geholt. Sind Sie Ihren Platz gleich wieder los?

Der Verein wird wissen, wer uns helfen kann. Und kann er helfen, hat der Verein am Ende alles richtig gemacht. Natürlich gibt es jetzt noch mehr Konkurrenz, aber wenn ich Argumente liefere, kommt der Trainer nicht an mir vorbei. Da bin ich selbstbewusst genug.

Trotz Platz 16 wirkt es, als habe die ganze Mannschaft Selbstvertrauen. Die Ausgangslage vor dem Spiel gegen Schalke ist dennoch eindeutig, der Klub ist auf Rang zwei. Wie sehen Sie den Gegner?

Für Schalke war es wichtig, wie sie in die Saison starten und wie schnell sie an Stabilität gewinnen. In den vergangenen Jahren fehlte ihnen die Konstanz, unter Trainer Domenico Tedesco hat sich das geändert. Sie haben ein gutes System, eine gute Basis. Viele Gegentore bekommen sie nicht, vorne sind sie extrem variabel. Trotzdem fahren wir dahin, um drei Punkte zu holen.

Es ist also kein Spiel, in dem Sie chancenlos sind?

Sonst hätten wir auch nicht nach München fahren müssen. Wir haben unsere Möglichkeiten, uns gegen Schalke zu wehren und Punkte mitzunehmen. Wir sind uns unserer Stärken bewusst und müssen uns nicht klein machen.